Într-un interviu pentru ego.ro, Eugenia Șerban a vorbit despre relația pe care o are cu băiatul său, Lorans Bataineh. Prezentă la un eveniment din București, actrița a mărturisit că discuția pe care a avut-o cu fiul ei, cu privire la modul în care trebuie să trateze o femeie, a fost una destul de complicată, însă Lorans s-a dovedit a fi un bărbat educat, care a înțeles imediat ce trebuie să facă.

„Foarte complicat! Indiferent cum ai spune, tu zici cum ți-ar plăcea să se comporte un bărbat cu tine! Dar bărbații nu iau niciodată mot a mot ce spunem noi, dar este un copil educat! Au fost, dar acestea sunt în funcție de perioade (n.r. reguli)! Are 30 de ani, nu mai știu, au trecut prea mulți ani din perioada adolescenței. Nu (n.r. nu este mămos)! A fost, a trecut și perioada aceasta! Mi-ar plăcea să mă sune în fiecare zi ca să știu de el, dar uneori mă sună atât de des că mă enervează (râde)! Glumesc!”

Pentru că are o relație foarte bună cu mama lui, Lorans Bataineh a adus acasă mai multe fete pe care i le-a prezentat actriței. Eugenia Șerban a dezvăluit că nu știe cum este în rolul de soacră, însă a povestit cum s-a iubit cu fostele iubite ale fiului ei. Se pare că nu toate au fost la sufletul actriței, dar cu unele dintre ele a păstrat legătura.

Recomandări PressOne: Parchetul clasează dosarul de kompromat în cazul Emiliei Şercan. Fapta de scurgere a unei probe din Poliția Română „nu este prevăzută de legea penală”

„Supărare, nu! Că m-au deranjat unele fete, da! Știu ele! (n.r. motivul) Habar nu am! (n.r. cum este ca soacră) Unele dintre fostele iubite plâng după mine, altele nu mai dau niciun telefon! Fiecare cu părerea ei!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut”

Actrița și-a crescut singură copilul și este mândră de modul frumos în care acesta s-a dezvoltat. De asemenea, ea a precizat că fiul ei seamănă leit cu tatăl lui, care, din păcate, s-a stins din viață în urmă cu mai mulți ani.

„Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape, dar ei stau amândoi.

Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape, dar ei stau amândoi”, a povestit Eugenia Șerban în urmă cu câțiva ani la emisiunea „Vorbește lumea”.

Recomandări România are doar un acord verbal de la Bruxelles pentru creșterea deficitului la 5,5%. Ce spune Comisia Europeană despre pachetul fiscal: „Direcția bună, dar nu pare suficient”

Eugenia Șerban a avut o relație amoroasă în anii ’90 cu un cetățean de origine arabă, cu care a făcut un băiat, pe Lorans Bataineh, acum în vârstă de 30 de ani. Îndrăgita actriță a vorbit foarte rar despre fostul ei partener.

„Eu când am divorțat, am divorțat iubind. Dar mi-am dat seama că nu are rost să mai continuăm. Fostul meu bărbat a fost cel mai în vârstă bărbat din viața mea. Nu mai este printre noi. Când am fost foarte tânără am suferit foarte tare, am fost înșelată și am băgat imediat divorț. Cel mai urât lucru pentru mine e trădarea”, mărturisea actrița, într-un interviu la Kanal D.