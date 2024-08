Dacă până acum câțiva ani Andreea Bănică și Ștefan Bănică jr nu o expuneau deloc public pe fiica Violeta, iată că de ceva vreme lucrurile s-au schimbat, adolescenta apare la evenimente alături de mama ei celebră, merge la emisiuni de televiziune, acordă interviuri și, mai nou, e și foarte activă pe Instagram.

Violeta Bănică, îmbrăcată simplu și machiată discret

Acolo postează despre acțiunile de caritate în care e implicată, despre proiectele de la diferitele evenimente și tot acolo distribuie cele mai noi fotografii cu ea. Ieri, Violeta Bănică a distribuit pe Instagram o poză cu ea, pare a fi chiar în camera ei, unde are mobilier alb și multe elemente de decor.

E îmbrăcată într-un maiou negru, are geanta pe umăr, e machiată discret și pare a fi pregătită să iasă în oraș. Nu a avut și o descriere pentru imaginea distribuită, însă a avut o melodie veselă.

La fiecare apariție, adolescenta optează pentru un machiaj discret, iar hainele pe care pe poartă sunt mereu șic, comode și elegante.

Violeta Bănică are iubit

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin a vorbit cu multă sinceritate despre relația pe care o are cu Violeta, fiica ei din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” mărturisea că este pregătită pentru momentul în care fiica ei îi va spune că are un prieten. „Are 16 ani și e normal la această vârstă să îi placă cineva, sunt deschisă.

Cu precauții însă, așa cum gândește probabil orice părinte conștient și responsabil în aceste vremuri tulburi. Îmi place să o văd fericită și în siguranță”, a spus vedeta. Relația Andreei Marin cu Violeta este una foarte deschisă, astfel că cele două își împărtășesc orice. Fosta prezentatoare TV are grijă să-i ofere adolescentei cele mai bune sfaturi și să o ajute să evolueze în cel mai frumos mod. Violeta este deja implicată într-o mulțime de proiecte interesante, iar mama ei este cât se poate de mândră.

Andreea Marin are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și este fericită de drumul pe care aceasta singură și l-a ales. „E un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră! Dumnezeu să o țină sănătoasă și în rest am încercat să-i deschid aripile către viitor. Dar ea știe că și de efortul și imaginația ei depinde cum se va așterne acesta. Doamne ajută!”.

„I-am arătat concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți”

Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a declarat că întotdeauna a încercat să-i ofere fiicei sale exemple și să învețe singură să stea departe de anturaje greșite sau adicții. „Tocmai arătându-i concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți. Și cât de greu e să restabilești echilibrul pierdut.

Ea face voluntariat deja de mai bine de un an la Teen Challenge – House of Joy, unde tinerii sunt ajutați să revină la normalitate după experiența nefastă a adicțiilor”.

