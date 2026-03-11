„Mă uit în urmă și văd că nu mai sunt fata de 20 de ani. Îmi aduc aminte că la 20 de ani îmi doream să fiu plăcută, să fiu aleasă, să fiu validată. Credeam că valoarea mea stă în cât de mult sunt admirată sau dorită. Și de aceea mă adaptam mult, pentru că îmi era teamă să pierd oameni – iubiți, prieteni, colegi, membri ai familiei – așa că mă pierdeam pe mine puțin câte puțin.

Astăzi nu mai fac asta și este atât de bine și eliberator. Nu mai alerg după atenție și nu mai confund intensitatea cu iubirea… cum de multe ori o făceam. Nu mai încerc să fiu „mai mult” sau „mai puțin” ca să încap în așteptările altcuiva.

Dacă un spațiu mă sufocă sau mă face să mă simt inconfortabil, plec. Dacă o relație mă micșorează, o închid”, a declarat Andreea Raicu, pe Facebook.

Andreea Raicu a declarat că trecerea anilor a dus beneficii în ceea ce o privește. Este mulțumită de femeia care este acum și a împărtășit asta cu fanii de pe contul de socializare.

„Anii nu mi-au luat feminitatea, energia sau frumusețea. Mi-au luat doar frica de a nu fi suficientă, frica de a spune ce gândesc sau frica de a pune limite. Odată cu trecerea timpului, am primit și ceva foarte valoros: discernământul.

Pentru că astăzi nu mai vreau să fiu admirată de toată lumea, ci vreau să fiu împăcată cu mine. Nu, nu mai sunt fata de 20 de ani. Sunt o femeie care știe cine este. Și asta se simte atât de bine… nu a fost un drum ușor, dar a meritat fiecare secundă. Mi-ar plăcea să îmi spui cum te simți acum față de cum erai la 20 de ani”, a declarat Andreea Raicu.

