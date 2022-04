Mulți o știu de pe Instagram, YouTube sau de pe vremea când avea blog, dar și de la emisiunea „Asia Express”, unde a participat alături de cea mai bună prietenă a ei, Carmen Grebenișan, care acum este concurentă la „Dancing on ice – Vis în doi”.

Alina Ceușan a reușit să câștige simpatia internauților cu postările sale de pe Instagram, dar și cu proiectele pe care le are. De curând, ea a deschis un magazin de haine în București. Pe lângă această afacere, ea mai are un site cu costume de baie, dar și un restaurant. Programul ei este întotdeauna aglomerat și foarte solicitant, astfel că a avut nevoie de ajutor pentru a-l crește pe fiul ei, Rock.

„Încerc să mă împart cât de bine pot. Și când sunt singură pe undeva și aud «Mama!», mă întorc și mă uit după cine strigă. Avem în primul rând ajutor, o bonă internă care și acum se află cu Rock. Fără ea nu aș reuși, dar nici fără mama-soacră sau mama mea până a venit ea. Contează foarte mult să ai acest ajutor dacă vrei să continui. Eu am zis întotdeauna că pot să stau cu Rock acasă, poate mai pun și de o ciorbă și o tocană, nu știu dacă mai apuc și să pun la spălat, dar ne descurcăm.

Totuși, să faci și altceva este aproape imposibil. Nu mi-am permis să stau cu el acasă, am lansat niște proiecte și nu îmi doream, nici financiar, să stau pe loc. Sunt una dintre acele mame care nu și-au dorit să stea doar acasă. Am stat cât am alăptat și apoi încă o perioadă, după care l-am cărat cu mine oriunde am mers, Franța, Egipt, București, peste tot. Este important să fie aproape de mine”, a declarat Alina Ceușan pentru ego.ro.

Recomandări Surpriză în Rusia: Oligarhul preferat al lui Putin a anunțat „ceva similiar cu un manifest” în care cere reducerea aparatului de stat și „economie de piață”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Întrebată care este secretul pentru a fi un influencer de succes, fosta concurentă de la „Asia Express” a răspuns: „Secretul este să te ții de treabă și să fii perseverent. Degeaba există talent și ambiție, dacă nu ai perseverență. Când stăteam în chirie cu Carmen în Cluj, am făcut un fel de tablou pe hol și am scris: «Tu ce ai făcut azi pentru visul tău?». Exact acest mesaj l-am transpus după aproape 10 ani pe câteva dintre hainele noastre, sperând să îi ajute și pe alții ca să se trezească dimineața și să facă și ce le place. Atunci nu simți neapărat că muncești, dar nu trebuie să te lași”.

Motivul pentru care Alina Ceușan nu se mută în București

Deși vine destul de des în București, iar o parte dintre afacerile sale sunt aici, Alina Ceușan nu vrea să plece de la Cluj. Prietena lui Carmen Grebenișan a mărturisit că acasă este locul în care ea se simte cel mai bine și unde își găsește de fiecare dată inspirația și liniștea.

Recomandări Președintele „furibund” sau ce a făcut cu adevărat Iohannis în cele 45 de zile de război

„Rămân în Cluj pentru că, am spus și o să o mai spun de nenumărate ori, acolo îmi găsesc liniștea, mă simt bine și pot să fac toate lucrurile care țin de creativitate. Bucureștiul pentru mine, mai ales cum e acum, pentru că au început evenimentele, este foarte efervescent și solicitant. De multe ori, mi-am găsit la Cluj răgazul, pentru că am fost mai aproape de familie, să creez și să fac ceea ce trebuie să fac în aceste branduri”, a declarat Alina pentru sursa mai sus- menționată.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro ȘOC! Serghei Lavrov, reacție halucinantă despre războiul din Ucraina. Ce a spus omul lui Putin despre SUA

Observatornews.ro O mamă din Ucraina ar fi fost răpită şi violată în mod repetat, înainte să i se taie gâtul. Vecinii, ameninţaţi cu mitraliere

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram