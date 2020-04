De Livia Lixandru,

Pentru Dan Ristei, show-ul Asia a fost singura apariție la televizor, fapt care l-a făcut să devină o persoană cunoscută.

„Nu îmi venea să plâng, eram supărat că nu a depins de noi ce am făcut acolo în ultima zi. Toată alergătura, oricât de perspicare ai fi, oricât de bine te-ai descurca, până la urma urmei depinzi de noroc. Cred că jumătate din ce se întâmplă acolo depinde de noroc.”, a spus Dan Ristei în cadrul emisiunii de la Antena 1, potrivit WOWBIZ.

„Mă cunosc mai multe vânzătoare acum. Am făcut o grămadă de poze și pin autobuz. Mă recunosc vecinii mai mult ca de obicei. Și soția îmi zic: Ia uite, eu umblu cu o celebritate”, a mai spus Dan Ristei.

„Eu nu cred în coincidențe sau în zile proaste, în noaptea aia chiar am dormit foarte prost și dimineață i-am zis lui frate-miu, zero stare, eram. premoniții, superstiții, dar în noaptea aia am visat rău de tot și cum am avut o zi proastă am plecat acasă”, a adăugat și Florin Ristei în cadrul unei emisiuni.

Citeşte şi:

Criza COVID-19 doar pentru muritori. Spitalul Sinaia face chetă publică pentru măşti, în vreme ce Primăria cheltuie 36.000 de euro pe o scară metalică

Interviurile Libertatea | Psihoterapeutul Lucian Negoiță, despre cum le explicăm copiilor ce este coronavirusul

Un biochimist cere Guvernului creșterea masivă a capacității de testare COVID: “Implicați toate laboratoarele în extracția de ARN din probe, pentru că toate o pot face”

GSP.RO Bernie Ecclestone va deveni tată la 89 de ani, actuala lui sotie are 44 de ani. Reacția miliardarului: „Ce e așa neobișnuit?"

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2020. Gemenii au momentul lor de strălucire