La începutul anului trecut s-a aflat că Violeta Bănică, pe atunci în vârstă de 16 ani, trăiește o poveste de iubire adolescentină alături de George, un tânăr care a studiat la „Școala de media” și care este implicat în mai multe proiecte importante alături de alți adolescenți. Iubitul fiicei Andreei Marin pare că este interesat de jurnalism și comunicare, astfel că a urmat un curs în acest sens.

Violeta Bănică și George se iubesc și acum, iar recent, pentru un proiect online „Prima dată” realizat de Raluca Hagiu, fiica Andreea Marin a spus cum e prima dată când te îndrăgostești. „Pot să spun că prima dată când te îndrăgostești e minunat. Ca toți oamenii spun și eu că o să ne căsătorim și o să stăm împreună toată viața! E minunat! Vă recomand!”, a spus ea cu zâmbetul pe buze.

În decembrie anul trecut, Violeta Bănică și iubitul au sărbătorit un an de relație și au petrecut într-un mod deosebit. „365 de zile împreună”, a scris Violeta pe Instagram în dreptul unei poze în care apare sărutându-se cu iubitul.

Andreea Marin a reacționat și i-a lăsat un comentariu fiicei sale: „Vă iubesc, frumoșilor”. Aceasta este dovada că fosta prezentatoare TV este de acord cu relația fiicei sale și o susține să își trăiască povestea de dragoste în mod autentic.

Andreea Marin a fost pregătită pentru momentul în care Violeta i-a spus că are iubit

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin a vorbit cu multă sinceritate despre relația pe care o are cu fiica ei, Violeta, din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” mărturisea că este pregătită pentru momentul în care fiica ei îi va spune că are un prieten. „Are 16 ani și e normal la această vârstă să îi placă cineva, sunt deschisă.

Cu precauții însă, așa cum gândește probabil orice părinte conștient și responsabil în aceste vremuri tulburi. Îmi place să o văd fericită și în siguranță”, a spus vedeta în urmă cu un an. Relația Andreei Marin cu Violeta este una foarte deschisă, astfel că cele două își împărtășesc orice. Fosta prezentatoare TV are grijă să-i ofere adolescentei cele mai bune sfaturi și să o ajute să evolueze în cel mai frumos mod. Violeta este deja implicată într-o mulțime de proiecte interesante, iar mama ei este cât se poate de mândră.

În plus, Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei i s-a confirmat recent acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna acestui an, atunci când se va muta din România.

