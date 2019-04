Cum s-au cunoscut Cornelia Catanga și soțul ei. „Eu am făcut primul pas”

„Eu am făcut primul pas. M-a cucerit prin comportament, prin felul de a vrăji o femeie pentru că, sincer vă spun, domnia sa, în afară de mama copiilor lui, n-a iubit nicio ţigancă. Eu am fost singura care i-a pus capac”, a spus Cornelia Catanga la Antena Stars.

„Am fost la Tel Aviv şi s-a întâmplat să cântăm pentru 400-500 de israelieni. Am cântat mai multe genuri muzicale şi am avut un succes teribil. Când am ieşit din scenă, Cornelia a vrut să mă sărute pe obraz, dar eram transpirat şi am împins-o puţin cu mâna. Ea s-a gândit… Eram şi eu tânăr atunci, acum am slăbit 20 de grame…”, a adăugat și Aurel Pădureanu.

Citește și

Cum se bucură de modificarea Codului Penal pedofilii condamnaţi şi violatorii rămaşi în libertate! Oferta deputaţilor: iei 10 ani de închisoare, faci doar 5

Citește mai multe despre cornelia catanga, casnicie și intr-o relatie pe Libertatea.