Creatoarea de modă a mărturisit că, deși îl sprijină pe Irinel Columbeanu, aflat în prezent la azil, ori de câte ori are posibilitatea, nu a avut puterea să îl viziteze.

Invitată în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, creatoarea de modă spune că această legătură nu s-a rupt nici în cele mai dificile momente din viața fostului om de afaceri.

Romanita Iovan sedinta fotoIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„Îl ajut de câte ori îmi cere ajutorul. Dacă pot, dacă nu pot nu îl ajut. Mi se pare un lucru normal. Este normalitate. Dacă ai un prieten…”, a declarat Romanița Iovan.

„E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo și nici nu mi-o explic și nici nu vreau să-l întreb”, a spus ea.„De multe ori mă gândesc la noi ceilalți dacă ni s-ar întâmpla nouă o astfel de situație, dacă am trece ce am face noi. Eu cred că este încă foarte stabil mental. Într-o situație ca asta… nici nu vreau să mă gândesc. De multe ori mă întreb ce am face noi”, a mărturisit Romanița Iovan.

Cum s-au cunoscut Romanița Iovan și Irinel Columbeanu

În cadrul interviului, Romanița a scos la iveală alănunte mai puțin știute despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Irinel Columbeanu.

„Noi am avut o relație foarte scurtă ca și parteneri, iubiți să zic așa. Cred că trei ani maxim. Eram model, el m-a văzut pe podium și țin minte că a venit la noi. A vorbit cu o prietenă care era și model și voia să-mi facă cunoștință cu el. Eu ziceam că nu am timp, că nu am chef. A durat ceva vreme, câteva luni tatonarea asta”, a povestit Romanița Iovan.

„Până la urmă ne-a luat pe amândouă și ne-a dus la restaurant. A fost o chestie foarte inteligentă din partea lui. Îmi aduc aminte că atunci când eram în mașină la el, un Oltcit ca să ne înțelegem, că lumea visează cai verzi pe pereți, deci nu avea nimeni nimic. Lumea zice că mi-a dat daruri, nu aș fi refuzat dacă era așa, dar nu a fost, nu mi-a dat.

Nu asta e problema, că poți să primești daruri, dar eu nu am primit. Asta era în 1989, înainte de Revoluție, în martie. Era o petrecere la un restaurant, el s-a dat jos din mașină, ca eu să mă gândesc dacă vreau să cobor și să plec acasă.

Și eu am rămas cu colega în mașină, am fost la petrecere. S-au legat treptat lucrurile, dar chiar am avut ce să vorbesc cu el și nu a durat mult relația, dar atât cât a fost a fost bine”, a mai mărturisit Romanița Iovan.

Relația lor nu a durat mult, însă, cei doi au reușit să rămână în continuare buni prieteni. „Am fost în America cu familia lui imediat după Revoluție. Lucrurile care s-au întâmplat au fost în scurt timp în care am purtat discuții foarte frumoase și foarte interesante. M-am bucurat că după ce relația noastră nu a mai funcționat am rămas prieteni.

Asta e la noi mai mult decât orice relație. E foarte greu să rămâi prieten cu o persoană de sex opus după ce te-ai despărțit. Asta ține mult de caracter. Da, puțin timp de relație personală, dar s-a transformat într-o prietenie veșnică”, a declarat Romanița Iovan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.RO
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„O familie, un singur vot”. O propunere odinioară marginală câștigă teren în America lui Donald Trump: eliminarea dreptului de vot pentru femei
Adevarul.ro
„O familie, un singur vot”. O propunere odinioară marginală câștigă teren în America lui Donald Trump: eliminarea dreptului de vot pentru femei
Marius Șumudică, în lacrimi la înmormântarea lui Constantin Covaciu: „Dumnezeu îi ia pe cei buni”. Dinamo nu a mai plătit locul de veci. EXCLUSIV
Fanatik.ro
Marius Șumudică, în lacrimi la înmormântarea lui Constantin Covaciu: „Dumnezeu îi ia pe cei buni”. Dinamo nu a mai plătit locul de veci. EXCLUSIV
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Lacul unic din România care îşi schimbă culoarea în funcţie de anotimp. Secretul din spatele fenomenului
ObservatorNews.ro
Lacul unic din România care îşi schimbă culoarea în funcţie de anotimp. Secretul din spatele fenomenului
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
GSP.ro
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax.ro
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
O nouă mișcare seismică în România! Zona care s-a cutremurat azi-noapte
KanalD.ro
O nouă mișcare seismică în România! Zona care s-a cutremurat azi-noapte

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Veste bună pentru Universitatea Craiova: revine pentru meciul cu KuPS Kuopio! Exclusiv
Fanatik.ro
Veste bună pentru Universitatea Craiova: revine pentru meciul cu KuPS Kuopio! Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei