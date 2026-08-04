Creatoarea de modă a mărturisit că, deși îl sprijină pe Irinel Columbeanu, aflat în prezent la azil, ori de câte ori are posibilitatea, nu a avut puterea să îl viziteze.

Invitată în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, creatoarea de modă spune că această legătură nu s-a rupt nici în cele mai dificile momente din viața fostului om de afaceri.

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„Îl ajut de câte ori îmi cere ajutorul. Dacă pot, dacă nu pot nu îl ajut. Mi se pare un lucru normal. Este normalitate. Dacă ai un prieten…”, a declarat Romanița Iovan.

„E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo și nici nu mi-o explic și nici nu vreau să-l întreb”, a spus ea.„De multe ori mă gândesc la noi ceilalți dacă ni s-ar întâmpla nouă o astfel de situație, dacă am trece ce am face noi. Eu cred că este încă foarte stabil mental. Într-o situație ca asta… nici nu vreau să mă gândesc. De multe ori mă întreb ce am face noi”, a mărturisit Romanița Iovan.

Cum s-au cunoscut Romanița Iovan și Irinel Columbeanu

În cadrul interviului, Romanița a scos la iveală alănunte mai puțin știute despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Irinel Columbeanu.

„Noi am avut o relație foarte scurtă ca și parteneri, iubiți să zic așa. Cred că trei ani maxim. Eram model, el m-a văzut pe podium și țin minte că a venit la noi. A vorbit cu o prietenă care era și model și voia să-mi facă cunoștință cu el. Eu ziceam că nu am timp, că nu am chef. A durat ceva vreme, câteva luni tatonarea asta”, a povestit Romanița Iovan.

„Până la urmă ne-a luat pe amândouă și ne-a dus la restaurant. A fost o chestie foarte inteligentă din partea lui. Îmi aduc aminte că atunci când eram în mașină la el, un Oltcit ca să ne înțelegem, că lumea visează cai verzi pe pereți, deci nu avea nimeni nimic. Lumea zice că mi-a dat daruri, nu aș fi refuzat dacă era așa, dar nu a fost, nu mi-a dat.

Nu asta e problema, că poți să primești daruri, dar eu nu am primit. Asta era în 1989, înainte de Revoluție, în martie. Era o petrecere la un restaurant, el s-a dat jos din mașină, ca eu să mă gândesc dacă vreau să cobor și să plec acasă.

Și eu am rămas cu colega în mașină, am fost la petrecere. S-au legat treptat lucrurile, dar chiar am avut ce să vorbesc cu el și nu a durat mult relația, dar atât cât a fost a fost bine”, a mai mărturisit Romanița Iovan.

Relația lor nu a durat mult, însă, cei doi au reușit să rămână în continuare buni prieteni. „Am fost în America cu familia lui imediat după Revoluție. Lucrurile care s-au întâmplat au fost în scurt timp în care am purtat discuții foarte frumoase și foarte interesante. M-am bucurat că după ce relația noastră nu a mai funcționat am rămas prieteni.

Asta e la noi mai mult decât orice relație. E foarte greu să rămâi prieten cu o persoană de sex opus după ce te-ai despărțit. Asta ține mult de caracter. Da, puțin timp de relație personală, dar s-a transformat într-o prietenie veșnică”, a declarat Romanița Iovan.

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