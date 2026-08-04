Marius Lazurca, după vizita la Washington: „România este alături de Statele Unite”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, consilierul prezidențial Marius Lazurca a transmis că a reprezentat România la Washington și că mesajul delegației române a fost unul clar privind relația cu Statele Unite.

„Mândru că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră”, a scris Marius Lazurca pe platforma X.

Proud to have represented Romania in Washington last week. Our message was simple: Romania stands with the United States. We met with U.S. officials to deepen our defense commitments and strengthen our shared security on the Black Sea. 🇷🇴🇺🇸@SenatorWicker@CounselorDOS… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 3, 2026

Elbridge Colby: „Este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate reală de luptă”

La rândul său, subsecretarul american al Apărării pentru politici, Elbridge Colby, a anunțat că l-a primit pe Marius Lazurca la Pentagon, în cadrul întâlnirii din 29 iulie.

„Pe 29 iulie, l-am primit la Pentagon pe consilierul pentru securitate națională al României Marius Lazurca. Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră privind Europe Posture Review. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate reală de luptă în cadrul NATO 3.0”, a transmis Elbridge Colby într-o postare publicată pe platforma X.

On July 29, I hosted Romanian National Security Advisor @MariusLazurca at the Pentagon. I previewed our approach to the Europe Posture Review. I also recognized Romanias forward-leaning approach to burden-shifting. We agreed that it is time for allies to turn defense spending… pic.twitter.com/RmaqbxBQSU — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) August 4, 2026

Vizita la Washington avut loc la solicitarea președintelui Nicușor Dan.

„Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe Șeful Apărării României la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului, în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși care zboară pe F-16-uri fabricate în America au doborât 3 drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători îi suntem pentru asta”, a anunțat pe 27 iulie Marius Lazurca, tot pe platforma X.

President Dan sent Romanias Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.



Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

Discuțiile vin în contextul doborârii celor trei drone în trei zile consecutive de către Armata Română. Cel puțin una dintre drone este de proveniență rusă, conform unui anunț făcut de președintele României.



















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