Marius Lazurca, după vizita la Washington: „România este alături de Statele Unite”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, consilierul prezidențial Marius Lazurca a transmis că a reprezentat România la Washington și că mesajul delegației române a fost unul clar privind relația cu Statele Unite.

„Mândru că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră”, a scris Marius Lazurca pe platforma X.

Elbridge Colby: „Este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate reală de luptă”

La rândul său, subsecretarul american al Apărării pentru politici, Elbridge Colby, a anunțat că l-a primit pe Marius Lazurca la Pentagon, în cadrul întâlnirii din 29 iulie.

„Pe 29 iulie, l-am primit la Pentagon pe consilierul pentru securitate națională al României Marius Lazurca. Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră privind Europe Posture Review. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate reală de luptă în cadrul NATO 3.0”, a transmis Elbridge Colby într-o postare publicată pe platforma X.

Vizita la Washington avut loc la solicitarea președintelui Nicușor Dan.

„Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe Șeful Apărării României la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului, în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși care zboară pe F-16-uri fabricate în America au doborât 3 drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători îi suntem pentru asta”, a anunțat pe 27 iulie Marius Lazurca, tot pe platforma X.

Discuțiile vin în contextul doborârii celor trei drone în trei zile consecutive de către Armata Română. Cel puțin una dintre drone este de proveniență rusă, conform unui anunț făcut de președintele României.









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