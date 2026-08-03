De ce a ales Flavia Boghiu să se retragă din viața publică

Concret, cazul a vizat utilizarea gratuită a galeriilor subterane cunoscute drept „catacombele Brașovului” de către Asociația Amural, care a amenajat acolo Brașov Underground Museum. Cele două inculpate au fost trimise în judecată în 2024 de DNA, fiind acuzate de abuz în serviciu și folos necuvenit. Procurorii au estimat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, reprezentând chirie și penalități neîncasate.

„S-a încheiat! Astăzi am fost achitată definitiv în dosarul „Catacombelor din Brașov”. Curtea de Apel Brașov a dat sentința: fapta nu există. Eu știam de atunci că nu am făcut nimic. Diferența este că acum, în mod clar, instanța a demonstrat-o prin decizia definitivă”, a transmis Boghiu, luni, pe rețelele de socializare.

Fosta viceprimăriță a explicat că a ales să se retragă din viața publică pentru a nu pune partidul în postura de a se implica într-o bătălie pe care o consideră nedreaptă. „Această perioadă de nedreptate care mi-a afectat viața în absolut toate aspectele ei a fost un pic mai ușor de străbătut pentru că ați fost voi (…) USR nu are penali în funcții publice”, a subliniat ea.

Boghiu a fost nevoită să treacă printr-un „calvar”, acuză Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la rândul său, subliniind impactul pe care procesul l-a avut asupra vieții personale și carierei politice a fostului viceprimar. „Fapta nu există. Trei cuvinte pe care Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță USR a Brașovului, le-a așteptat doi ani și jumătate. Doi ani și jumătate în care un dosar fabricat, în urma unei plângeri penale făcute doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniștea personală și i-a pătat numele. Astăzi a venit sentința definitivă: fapta nu există, nu „probe insuficiente”, nu „vicii de procedură”, nu prescripție”, a scris Fritz pe Facebook, citat de News.ro.

Președintele USR a adăugat că, deși acuzațiile nu aveau fundament, Boghiu a fost nevoită să treacă printr-un „calvar”, iar comunitatea brașoveană a fost privată de contribuția unui politician dedicat. „Flavia, ai demonstrat că se poate face politică cu mâinile curate și cu fruntea sus, chiar și atunci când te costă totul. Oamenii ca tine sunt exact motivul pentru care existăm. Achitarea Flaviei nu e doar victoria ei, e victoria dreptății. Și dovada că nedreptatea are termen de valabilitate”, a mai adăugat Fritz.

Boghiu ar fi refuzat o propunere de a deveni secretar de stat în Ministerul Muncii

Într-un mesaj public, partenerul de viață al Flaviei Boghiu a povestit despre dificultățile prin care a trecut aceasta în ultimii doi ani, pe care i-a descris drept „iad”. Totodată, el a dezvăluit că Boghiu a refuzat o propunere de a deveni secretar de stat în Ministerul Muncii, preferând să aștepte pronunțarea unei decizii definitive în procesul în care era implicată.

Boghiu fusese achitată în ianuarie de Tribunalul Brașov

Tribunalul Brașov le achitase, la începutul lunii ianuarie 2026, pe Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al orașului, și pe Christina Manolache în dosarul „catacombelor”, judecătorii conclizionând că acțiunile lor nu au fost săvârșite cu intenție și nu au produs un prejudiciu real.

„Chiar dacă fapta ilicită există, sub aspectul vinovăției nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca faptele inculpatelor să fie considerate infracțiuni”, se arată în motivarea instanței.

Punctul slab al acuzațiilor DNA

Judecătorii au demontat acuzațiile DNA împotriva Flaviei Boghiu plecând de la statutul juridic al galeriilor subterane. Potrivit deciziei Tribunalului Brașov din ianuarie, catacombele nu sunt proprietate privată a statului sau a municipiului Brașov și nu pot fi înregistrate legal în cartea funciară, deoarece nu se încadrează în definiția unei clădiri, a unui teren sau a unui bun economic valorificabil.

Astfel, închirierea lor și, implicit, înregistrarea unui prejudiciu din chirii neîncasate nu ar fi fost posibile în mod legal.

„Parchetul pornește de la o premisă faptică greșită”, subliniază motivarea instanței. Judecătorii au adăugat că simpla înscriere contabilă a catacombelor, fără o hotărâre de consiliu local pentru includerea lor în inventarul domeniului privat, nu schimbă statusul lor juridic.

Muzeul din catacombe: un proiect cultural neclar

Brașov Underground Museum a fost inaugurat în iunie 2021 după ce Asociația Amural a cerut permisiunea Primăriei Brașov pentru utilizarea spațiului. Muzeul a funcționat doar 70 de zile, până la declanșarea scandalului public.

Ulterior, s-a stabilit că utilizarea gratuită a galeriilor nu era permisă fără o hotărâre a consiliului local. Mai mult, o astfel de hotărâre ar fi fost posibilă doar pentru o organizație cu statut de utilitate publică – statut pe care Amural nu îl avea.

Propunerea de legalizare a parteneriatului, înaintată în august 2021, a fost respinsă de consilierii locali.

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