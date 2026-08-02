Condițiile puse de PNL pentru a vota un guvern tehnocrat

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seară, la Digi 24, că Partidul Naţional Liberal (PNL) nu este mulţumit de actuala situaţie politică din România, în contextul unui guvern fără puteri depline.

„Să ştiţi că pe noi ne preocupă foarte mult faptul că preşedintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situaţia ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Şi luăm toate variantele în calcul”, a spus Ciucu. Potrivit edilului, una dintre opţiuni ar fi un guvern tehnocrat, iar o altă variantă ar putea fi guvernele consecutive, însă PNL exclude refacerea unei alianţe cu PSD.

„Să vă zic ce nu înseamnă tehnocrat. Tehnocrat nu înseamnă că iei directori din ministere, care se știe că sunt afiliați unui partid, să-i pui miniștri, ori să aibă o legătură pe o perioadă lungă de timp cu un anumit partid”, a punctat liderul liberal la Digi 24.

Președintele Nicușor Dan nu vrea un guvern minoritar

Nicușor Dan, consultări cu reprezentanții PSD, Foto: Inquam Photos / George Călin

În cadrul discuţiilor politice, au fost analizate posibile nume pentru funcţia de premier tehnocrat, însă Ciucu nu a oferit detalii concrete. „Ştiu că s-au avansat nişte nume, unu-două nume, asta pot să vă zic, dar nu ştiu care sunt acele nume. În discuţiile politice care nu au fost în spaţiul public s-au avansat numele”, a precizat el.

Primarul general a menţionat că există şi posibilitatea unui guvern politic consecutiv, sugerând alternanţa între un guvern PSD şi unul PNL-USR, dar a subliniat că preşedintele României nu ar agrea ideea unui guvern minoritar. „Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate relua discuţia cu guvern politic, dar consecutiv. (…) E timp scurt, dar aş zice că este unul PSD şi unul este PNL-USR. Adică aş pune şi USR în această ecuaţie”, a explicat Ciucu, citat de News.ro.

Ciprian Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să nu se mai consulte doar cu PSD

Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că PNL îi acordă în continuare „prezumția de bună-credință” președintelui Nicușor Dan, dar îi cere să consulte toate formațiunile pro-occidentale, nu doar PSD, pentru ca o a treia desemnare de premier să aibă succes. Potrivit liberalului, deși PNL a fost nemulțumit de evoluțiile recente, președintele rămâne un actor-cheie implicat în negocieri, testând variante pentru un nou executiv – inclusiv un guvern tehnocrat sau formule succesive de guvernare minoritară.

PNL se teme că PSD ar putea obține susținerea UDMR

Sorin Grindeanu este președintele PSD și fost premier al României. Sursa foto: Profimedia Images.

Ciprian Ciucu a declarat că strategia PSD în aceste momente este să obțină sprijinul UDMR în Parlament pentru un guvern tehnocrat. Deși a subliniat că PNL și UDMR au colaborat bine în ultima perioadă și că aparțin de aceeași familie politică europeană, nu exclude și varianta unei susțineri.

Kelemen Hunor a discutat recent cu Sorin Grindeanu despre posibilitatea formării unui guvern. Acesta propune un guvern de tranziție până la finalul anului pentru stabilitate politică. Liderul UDMR a prezentat trei scenarii: un guvern majoritar, condus de Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu, dar a subliniat dificultățile politice privind susținerea partidelor.

PNL susţine în continuare candidatura lui Sigfried Mureşan

În ceea ce priveşte propunerea pentru funcţia de premier, Ciucu a reiterat că PNL susţine candidatura lui Sigfried Mureşan, respingând speculaţiile privind o eventuală susţinere a lui Ilie Bolojan. „Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată. Şi din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Sigfried Mureşan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o menţinem”, a declarat edilul.

Nicușor Dan a fost pus să aleagă între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan pentru a nominaliza premierul responsabil cu formarea viitorului guvern. Fotografii: Profimedia, Inquam Photos / Octav Ganea, pagina de Facebook a lui Sigfried Mureșan

Despre Ilie Bolojan, Ciucu a adăugat că acesta nu este genul de politician care „să se agaţe de putere”. Totuşi, el a recunoscut că Bolojan, ca orice om, are şi defecte. „Evident că are defecte, că şi eu am defecte, oricine are defecte”, a spus primarul general al Capitalei.

Ciucu a subliniat că un guvern minoritar ar avea o misiune dificilă, având în vedere problemele importante pe care România trebuie să le rezolve, inclusiv în domeniul justiţiei.

Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în luna mai

Pe fondul neînțelegerilor politice din cadrul coaliție, referitoare la noile măsuri fiscale și bugetare, a fost inițiată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

În data de 5 mai 2026, Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut și votat moțiunea de cenzură. Demersul a înregistrat 281 de voturi „pentru”, depășind pragul minim constituțional de 233 de voturi necesar pentru demiterea Guvernului. Ca urmare a votului, Cabinetul Bolojan a fost retras din funcție.

Ilie Bolojan a devenit premier în iunie 2025 și a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026. Sursa foto: Profimedia

România are în prezent un guvern interimar

În conformitate cu prevederile articolului 110 din Constituția României, după adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul a intrat în stare de interimat. Conform cadrului legal, un executiv interimar îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a putea emite ordonanțe de urgență sau iniția proiecte de lege.

Starea de interimat se menține până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern desemnat în urma consultărilor dintre Președinția României și partidele politice parlamentare.

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