Bocancii care transformă fiecare pas în energie

Cristiana-Ionela Ilie, originară din județul Argeș, este elevă a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu.

Cristiana a pornit de la o idee simplă: energia mecanică produsă în timpul mersului poate fi transformată în energie electrică și folosită ulterior pentru alimentarea unor echipamente electronice.

Ea a integrat discuri piezoelectrice în talpa bocancilor, iar energia obținută poate fi stocată într-un acumulator și folosită pentru alimentarea unor dispozitive precum telefoane, senzori sau sisteme GPS.

Practic, aceste discuri piezoelectrice transformă presiunea și energia mecanică produsă la fiecare pas în energie electrică.

Energia generată este apoi redresată și stocată într-un acumulator Li-Ion prevăzut cu port USB.

Astfel, energia acumulată poate fi folosită pentru alimentarea unor dispozitive portabile, inclusiv telefoane, senzori sau sisteme GPS.

Bocancii ce generează energie electrică, creați de o elevă din Sibiu Sursa foto: Facebook// Cristiana Ilie

De ce a ales eleva acest proiect

Cristiana-Ionela Ilie spune că ideea a pornit din dorința de a găsi o soluție practică pentru creșterea autonomiei energetice a echipamentelor individuale folosite de militari.

„Am ales să dezvolt acest proiect deoarece mi-am dorit o soluție practică și inovatoare care să contribuie la autonomia energetică a echipamentelor individuale tactice.”, a spus eleva, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Școlii Militare Sibiu.

Conceptul este destinat în special situațiilor în care personalul militar se află pe teren și nu are acces rapid la surse externe de energie.

Prin transformarea energiei mecanice generate în timpul mersului în energie electrică, bocancii ar putea oferi o sursă suplimentară de alimentare pentru dispozitivele portabile.

„Scopul acestui concept este de a crește independența energetică a personalului militar în teren, eliminând dependența de surse externe.”, a adăugat Cristiana.

Cele mai mari provocări au fost în talpa bocancilor

Realizarea prototipului nu a fost lipsită de dificultăți. Una dintre provocările importante a fost integrarea componentelor piezoelectrice în interiorul tălpii, astfel încât acestea să poată prelua energia mecanică produsă la mers.

O altă problemă a fost optimizarea circuitului care permite stocarea energiei obținute.

„Realizarea lui nu a fost ușoară, întrucât am întâmpinat provocări tehnice, de la integrarea materialelor piezoelectrice în talpa bocancilor, până la optimizarea circuitului de stocare a energiei.”, a spus fata.

„Totuși, finalizarea prototipului și prezentarea lui în fața comisiei de certificare reprezintă o mare satisfacție pentru mine.”

Ideea din spatele proiectului este ca militarii aflați pe teren să poată beneficia de o sursă suplimentară de energie fără să depindă permanent de infrastructura electrică sau de surse externe.

Recent, o altă elevă a unei școli militare, Teodora Huțuleac, absolventă a Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpulung Moldovenesc, a fost prima admisă atât la Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București, cât și la Academia Națională de Informații.

