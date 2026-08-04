Investiție de milioane de euro pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați

Noua tărâm care se va deschide în parcul Tivoli din Copenhaga, Danemarca, este inspirat în totalitate din cultura japoneză și promite aventuri pline de adrenalină pentru întreaga familie.

Tivoli Gardens, și-a deschis porțile pentru prima dată în anii 1840 și l-a inspirat pe Walt Disney în crearea primului Disneyland. În prezent dispune de peste 30 de atracții.

Botezată Hikari, noua zonă tematică reprezintă un proiect ambițios la care s-a lucrat neîncetat timp de doi ani. Construcția a înghițit o sumă uriașă de ordinul milioanelor de euro. 

„Hikari înseamnă „lumină” în japoneză – iar lumina este țesută în fiecare colț al acestei zone de inspirație japoneză. De la reclame neon strălucitoare și felinare delicate, la reflexii sclipitoare și atmosfere schimbătoare care evoluează de-a lungul zilei și de-a lungul anotimpurilor din Tivoli.”, se precizează pe site-ul parcului de distracții.

Zona Hikari din parcul Tivoli
Noua zonă se va deschide la finalul lunii august Sursa foto: Tivoli

Pentru a crea un decor autentic, creatorii au importat uși, ferestre, opere de artă originale și aproximativ 60 de tone de țigle tradiționale japoneze recuperate de la clădiri vechi.

Noul tărâm se întinde pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați, îmbogățind domeniul istoric al parcului Tivoli, care măsoară în total 80.000 de metri pătrați. Proiectul a fost gândit să îmbine armonios arhitectura niponă cu tehnologia modernă a noilor caruseluri și spații de divertisment.

Harta parc Tivoli
Unde va fi amplasată noua zonă Hikari Sursa foto: Tivoli

Atracții unice în Europa: gravitație zero și iluzii optice

Zona Hikari va pune la dispoziția vizitatorilor experiențe vizuale și senzații tari greu de egalat în alte parcuri de distracție europene.

Una dintre noutăți este Hotelul Hikari, un spațiu imersiv dedicat familiilor, unde percepția spațiului este complet dată peste cap. Construcția este concepută ca un labirint al iluziilor optice, dotat cu un tunel vortex, camere înclinate ce sfidează gravitația și încăperi acoperite cu oglinzi infinite, unde nimic nu este ceea ce pare la prima vedere.

montagne russe „The Demon”
Roller coasterul „The Demon” a trecut printr-o transformare Sursa foto: Tivoli

Cea de-a doua atracție nou-nouță, denumită Typhoons Eye, este singura de acest gen din întreaga Scandinavie și le oferă curajoșilor senzația pură de imponderabilitate. Atracția funcționează ca un tambur uriaș care se rotește la viteze amețitoare, suspendându-i pe vizitatori pe pereții interiori în momentul în care podeaua se retrage de sub picioarele lor.

Pe lângă cele două noutăți absolute, vizitatorii fideli vor regăsi și un vechi prieten reconfigurat. Celebrul montagne russe „The Demon”, o emblemă a parcului Tivoli, a trecut printr-un proces complex de redecorare și modernizare pentru a se integra perfect în estetica zonei Hikari.

Festin gastronomic nipon

Iubitorii bucătăriei asiatice vor avea la dispoziție cinci noi localuri gastronomice unde pot gusta preparate tradiționale sau deserturi populare pe străzile din Tokyo:

  • Restaurantul Yaki-Tak! va fi dedicat mâncării stradale
  • La Katsu Kitchen, oaspeții vor putea comanda sandvișuri.
  • Punctul Comé Rice Kitchen se va specializa în prepararea onigiri, faimoasele chiftele de orez japoneze umplute cu ton picant, pui Teriyaki sau ciuperci shiitake.
  • Zona de deserturi va fi acoperită de Oishii Bubbles, unde se vor servi băuturi din ceai de fructe și granita
  • Kawaii Bites va încânta copiii cu vafe în formă de pește și înghețată mochi.

Pe lângă oferta culinară variată, zona va găzdui și două magazine tematice. Primul va comercializa produse din ceramică fină și cadouri tradiționale, iar cel de-al doilea este conceput după modelul konbini, celebrele magazine de proximitate din Japonia, punând la dispoziția turiștilor o selecție de gustări și băuturi asiatice ambalate.

Parcul Tivoli Copenhaga
Parcul Tivoli este numit și „Disney-ul ascuns al Europei” Sursa foto: Ioana Ion

Inaugurarea oficială a zonei Hikari este programată pentru finalul acestei luni, conducerea parcului Tivoli urmând să anunțe data exactă a tăierii panglicii în perioada imediat următoare.

Prețurile de intrare în Parcul Tivoli din Copenhaga pornesc de la 64 de lei pentru copiii cu vârste între 3 și 7 ani și de la 127 de lei pentru adulți, în funcție de perioada aleasă.

Grădinile Tivoli se numără printre cele mai bune alternative la Disneyland Paris din Europa.

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