Pacificul tropical se încălzește accelerat

Temperatura apelor din Pacificul tropical crește rapid, iar El Niño se intensifică într-un ritm mai rapid decât este normal, potrivit 3bmeteo.com. La sfârșitul lunii iulie, în regiunea Niño 3.4, anomalia zilnică a temperaturii la suprafața oceanului a ajuns la aproximativ +2°C, o valoare considerată excepțional de ridicată pentru această perioadă a anului. Deși o singură măsurătoare nu poate indica intensitatea finală a fenomenului, ea arată viteza cu care se modifică condițiile din Pacificul tropical.

Potrivit estimărilor actuale, El Niño va continua să se intensifice până în octombrie 2026.

El Niño se intensifică într-un ritm neobișnuit și specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an înregistrat vreodată
Imagine generată cu AI

Modelele climatice indică un posibil eveniment istoric

Mai multe prognoze sezoniere estimează că anomalia din regiunea Niño 3.4 ar putea depăși pragul de +3°C în lunile următoare. Și media modelelor climatice dinamice indică valori apropiate de acest nivel în perioada în care fenomenul este așteptat să atingă intensitatea maximă.

Dacă aceste estimări se vor confirma, episodul El Niño din 2026-2027 ar putea intra în categoria celor mai puternice evenimente înregistrate vreodată.

În prezent, principala necunoscută nu este dacă fenomenul va fi foarte puternic, ci cât de intens va deveni. Evoluția sa va depinde de durata interacțiunii dintre ocean și atmosferă, de intensitatea vânturilor vestice din Pacificul ecuatorial, de cantitatea de căldură acumulată sub suprafața oceanului și de modul în care aceasta va fi transferată spre est și către suprafață.

Ce efecte poate avea un El Niño foarte puternic

Un El Niño de mare intensitate nu înseamnă automat fenomene meteorologice extreme mai violente.

Fenomenul influențează circulația atmosferică la scară globală, modifică zonele de convecție și schimbă distribuția precipitațiilor, a vânturilor și a temperaturilor, crescând probabilitatea apariției anumitor configurații atmosferice. Anomaliile climatice pot fi mai pronunțate, în special în regiunile aflate în apropierea Pacificului tropical. Totuși, nu există o legătură directă între intensitatea fenomenului El Niño și severitatea fiecărui episod meteorologic extrem.

Importante sunt locul în care se concentrează încălzirea apelor Pacificului, durata fenomenului, momentul în care acesta atinge intensitatea maximă și interacțiunea cu celelalte componente ale sistemului climatic.

Europa nu poate anticipa încă efectele directe

În zonele din jurul Pacificului tropical, efectele El Niño sunt mult mai evidente.

În schimb, pentru Europa nu există o relație directă de tip cauză-efect. Fenomenul poate influența indirect circulația atmosferică euroatlantică și poate lăsa urme asupra climei europene, însă evoluția depinde de numeroși alți factori. Din acest motiv, specialiștii atrag atenția că este prea devreme pentru a afirma că un posibil El Niño excepțional va determina un anumit tip de toamnă sau de iarnă în Europa.

2027 ar putea deveni cel mai cald an măsurat vreodată

Semnalul este mult mai clar atunci când vine vorba despre temperatura medie globală.

El Niño produce, de regulă, o creștere temporară a temperaturii planetei, iar efectul maxim apare la câteva luni după atingerea intensității maxime a fenomenului. Dacă evoluția va urma scenariile cele mai intense, 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată. Potrivit analizei, nu este urmărită doar formarea unui posibil El Niño excepțional, ci și modul în care un fenomen de asemenea amploare se va manifesta într-o lume deja mult mai caldă decât în perioada marilor episoade El Niño din trecut.

Ce este fenomenul El Niño

El Niño, cuvânt spaniol care înseamnă „băiețel”, este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de ridicate ale apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical.

Încălzirea apelor perturbă tiparele meteorologice obișnuite la nivel global, provocând adesea inundații și ploi abundente în unele regiuni, dar și secete și valuri de căldură în altele.

După cum explică Programul Alimentar Mondial (PAM), aceste fenomene „pot provoca secetă în unele regiuni și inundații severe în altele” – extreme care apar uneori simultan și care „afectează culturile agricole, animalele și infrastructura, reducând producția alimentară și perturbând piețele”.
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