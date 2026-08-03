Unde poate fi observată eclipsa de soare în Europa

Evenimentele astronomice de acest tip atrag călători din întreaga lume, dar cererea este concentrată pe „coridorul îngust unde eclipsa poate fi văzută complet, generând un vârf brusc, dar de scurtă durată, al rezervărilor”, explică site-ul de date despre industria închirierilor, AirDNA.

În Spania, calea totalității acoperă o zonă largă din nord și est, incluzând orașe precum Zaragoza, Valencia, Bilbao și Palma de Mallorca. Totuși, metropolele Madrid și Barcelona se află în afara acestei zone. În Islanda, traseul eclipsei solare trece peste regiunile de vest și sud, oferind infrastructurii turistice a țării o șansă unică de a atrage turiști.

Creștere masivă a rezervărilor în Spania și Islanda

Datele arată o creștere impresionantă a cererii pentru cazări în zonele de totalitate din ambele țări. În Islanda, aproximativ 5.000 din cele 8.300 de oferte de închiriere disponibile, adică 60,6%, sunt situate în zona de totalitate. Deoarece eclipsa traversează regiunile vestice și sudice, cele mai aglomerate din punct de vedere turistic, majoritatea unităților de cazare pe termen scurt din țară se află pe traseu.

În Spania, din cele 382.400 de oferte disponibile, 86.300 (22,6%) sunt în zona de totalitate. Deși procentajul este mai mic decât cel al Islandei, volumul absolut este semnificativ mai mare. Doar oferta din zona Spaniei depășește de 16 ori întreaga piață de închiriere pe termen scurt din Islanda.

În Spania, cererea pentru cazare în această zonă este cu 7,4% mai mare față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce în restul țării se înregistrează o scădere de 5,4%. Zaragoza conduce topul orașelor cu cea mai mare creștere a cererii (+123%), urmat de Logroño (+109%), Burgos (+65%), Valladolid (+64%) și León (+63%).

În Islanda, cererea din zona de totalitate este cu 56,9% mai mare față de 2025, în timp ce în afara acestei zone, creșterea este de doar 19,2%. Printre orașele cu cele mai mari creșteri se numără Kópavogur (+48%) și Reykjavík (+44%).

Diferențe în comportamentul turiștilor

Potrivit AirDNA, tiparele de călătorie diferă între cele două țări. Spania atrage călătorii europeni care optează pentru excursii scurte, de una până la trei nopți, în timp ce Islanda atrage turiști din afara Europei, care își planifică vacanțe mai lungi, de patru până la șase nopți, în jurul evenimentului.

Informațiile furnizate de AirDNA sunt confirmate de datele de pe Hotels.com, care arată o creștere semnificativă a căutărilor de cazare în destinațiile aflate pe traseul eclipsei. Cererea a crescut cu până la 250% față de 2025, cele mai populare destinații europene fiind Reykjavík (+250%), Valencia (+140%) și Mallorca (+15%), conform Euronews.

Încă mai este posibil să găsiți cazare

Evenimentele de o asemenea anvergură pot duce la epuizarea rapidă a locurilor de cazare și la creșterea tarifelor pe măsură ce data se apropie. Cei care încă nu au făcut rezervări pot lua în considerare cartiere mai puțin cunoscute sau destinații alternative din zona de vizibilitate a eclipsei. În Spania, orașe precum A Coruña ar putea reprezenta o opțiune, iar în Islanda, cazările rurale din apropierea Reykjavíkului ar putea fi soluția.

Extinderea căutărilor la pensiuni rurale sau campinguri poate crește șansele de a găsi cazare. O altă opțiune interesantă sunt croazierele, deoarece traseul totalității traversează zone extinse ale oceanului, iar navele pot fi repoziționate pentru o vizibilitate optimă.

Rețineți că, pe măsură ce evenimentul se apropie, termenele pentru anularea gratuită vor expira. Astfel, este posibil ca unele cazări să reapară pe platformele de rezervări, pe măsură ce alți turiști își schimbă planurile.

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