Departe de agitația marilor bulevarde inundate de autocarul turistic, Trastevere reprezintă zona neșlefuită și boemă a Romei. Este un labirint fascinant de străzi pietruite, alei pietonale umbrite de iederă și piețe intime unde viața se desfășoară într-un ritm relaxat. Aici se găsesc piețe pline de viață cu haine și produse alimentare, magazine ale meșteșugarilor locali, baruri cu bere artizanală și trattorii tradiționale care servesc mâncare excelentă la prețuri accesibile.

Marele avantaj al acestui cartier este poziționarea sa: se află la o plimbare lejeră de doar 15 minute de centrul istoric al Romei, oferind totodată spații de cazare deosebite pentru cei care doresc să își stabilească „baza” aici.

De la Grădina Botanică la atelierele Vaticanului

O vizită în Trastevere poate începe în cel mai liniștit punct al cartierului: Grădina Botanică din Roma (Orto Botanico), unde biletul de intrare costă doar 5 euro. Într-o zi caldă de toamnă, aleile umbrite oferă senzația unui sanctuar privat. Papagali multicolori zboară deasupra pădurii de bambus, iar drumul șpărtuiește pașii către o grădină japoneză realizată în cel mai pur stil Zen.

Zonele ferite din grădină găzduiesc uneori cursuri de pictură în acuarelă în aer liber, la care vizitatorii sunt invitați să se alăture. Chiar și fără exercițiu în desen, experiența de a crea o mică schiță în mijlocul naturii romane este memorabilă.

Ieșind din grădină, străduțele secundare din Trastevere își dezvăluie latura artistică. Cartierul găzduiește numeroase ateliere de pictură și meșteșuguri. Într-unul dintre aceste mici studiouri de familie, artiștii locali își prezintă adesea lucrările în curs de finalizare, dintre care unele ajung să fie expuse chiar în colecțiile de artă de la Vatican.

Cazare într-un palazzo istoric și o cină cu priveliște asupra întregului oraș

Farmecul zonei se reflectă direct și în opțiunile de cazare. Hotelul de patru stele UNAHOTELS Trastevere Roma (din portofoliul UNA Esperienze) este amenajat într-un fost palazzo de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Camerele spațioase îmbină eleganța sobră cu facilitățile moderne, oferind o oază de odihnă după o zi de explorare.

Experiența culinară din cartier atinge cote înalte la terasa panoramică Vista, situată pe acoperișul clădirii. Un prânz la înălțime este ocazia perfectă pentru a gusta o porție de Bucatini allAmatriciana — preparatul clasic roman cu sos afumat de roșii și gușă de porc (guanciale), a cărui rețetă respectă tradiția locală.

Spre seară, terasa devine locul ideal pentru a admira apusul peste acoperișurile Romei, având în fundal impresionantul monument național Victor Emanuel al II-lea, înalt de peste 80 de metri. Cu un pahar de Aperol Spritz sau Negroni în mână și o cină bazată pe escalop de vițel, atmosfera devine completă.

De la clădiri îmbrăcate în iederă la viața de noapte din piațete

Deși Trastevere are o istorie populară, lucrătoare, arhitectura sa nu este cu nimic mai prejos decât cea din centrul vechi. Cartierul abundă în palate clasice și monumente istorice, precum Porta Settimiana, o poartă boltită ce datează din secolul al III-lea n.Hr., situată în nordul cartierului. Clădirile de un portocaliu cald, cu obloane din lemn și fațade acoperite de iederă, creează cadrul ideal pentru fotografii.

După lăsarea întunericului, pasionații de viață de noapte pot descoperi energia vibrantă a zonei. Barurile de aperitivo se umplu de localnici și turiști, iar distracția se mută ulterior în localurile cu program prelungit. Un exemplu emblematic este Bar San Calisto, o adevărată instituție locală unde atmosfera se menține animată până târziu în noapte.

La câțiva pași de Pantheon și zborul spre „La Dolce Vita”

Zilele însorite de toamnă fac ca trecerea peste Tibru să fie o plăcere. Odată traversat podul, turiștii se trezesc în doar câteva minute în fața Mărețului Pantheon, iar Fontana di Trevi și Templul lui Hadrian se află la o scurtă distanță de mers pe jos.

Pentru cei care vor să exploreze și alte fețe ale Capitalei, rețeaua hotelieră include și proprietăți precum Maison Roma Piazza di Spagna, situată pe celebra Via Margutta. Această stradă exclusivistă a devenit celebră datorită filmului Vacanță la Roma și a fost locul unde marele regizor Federico Fellini a deținut un apartament.

Totuși, secretul unei vacanțe reușite în capitala Italiei rămâne stabilirea reședinței temporare în Trastevere. Cartierul oferă cel mai bun compromis: artă, arhitectură, atmosferă de familie, mâncare excepțională și vin bun, toate reunite într-un creuzet cultural unic pe care merită să îl descoperi la fiecare vizită în Roma.

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