Istoria imobilului a început în anul 2019, când bărbatul a cumpărat casa și a renovat-o complet. În 2024, el a decis să o închirieze mobilată pentru o perioadă determinată de doi ani, pe durata unei șederi în Canada.

Cu șase luni înainte de finalizarea contractului, proprietarul i-a notificat oficial pe chiriași despre intenția sa de a reveni în locuință. Totuși, cu doar o săptămână înainte de termenul limită, aceștia l-au anunțat scurt că nu au de gând să plece.

Șapte oameni sub același acoperiș și intervenția poliției

Fără un alt loc în care să poată locui la revenirea în țară, proprietarul a luat decizia de a se muta înapoi în propria locuință pe 23 iunie 2026, ignorând prezența ocupanților.

Situația din interiorul casei a devenit rapid extrem de tensionată, cu șapte persoane forțate să împartă același spațiu în deplină tăcere.

„Evident, a fost complicat; eram șapte în casă, fiecare pe cont propriu, și nu vorbeam între noi. Neavând un loc unde să stau, am decis să locuiesc ilegal în propria mea casă”, a povestit proprietarul.

Misiunea sa a întâmpinat un prim obstacol în cea de-a patra zi de conviețuire, când poliția a intervenit la fața locului și i-a adus la cunoștință că nu are cadrul legal pentru a locui împreună cu chiriașii neevacuați.

Fără să renunțe, bărbatul a mutat o rulotă chiar în fața porții, conectându-se temporar la rețelele de apă și energie ale casei.

Cum a fost precipitată plecarea chiriașilor

În timp ce se afla în rulotă, proprietarul a descoperit un detaliu financiar revoltător: chiriașii îi folosiseră apa pe cheltuiala sa pe parcursul celor doi ani de contract, acumulând o restanță neplătită de peste 2.000 de euro. Reacția sa a fost imediată, tăind conducta de apă direct de la contor.

Șicanările au continuat din ambele părți. Ca ripostă la oprirea apei, chiriașii au întrerupt alimentarea cu energie electrică a rulotei.

Hotărât să preia din nou controlul, proprietarul a contactat furnizorul de energie electrică și a solicitat reducerea puterii furnizate la un nivel minim tehnologic.

În consecință, de fiecare dată când chiriașii încercau să conecteze un aparat electrocasnic la priză, siguranța generală se declanșa instantaneu.

Privați de apă și de energie electrică, chiriașii au cedat după câteva zile și l-au anunțat pe bărbat că părăsesc proprietatea.

Distrugeri de 42.000 de euro și amenințarea cu instanța

Deși a reintrat în posesia cheilor pe 5 iulie, bucuria bărbatului a fost umbrită de starea în care și-a găsit locuința renovată. Instalațiile sanitare erau sparte, iar pereții prezentau urme extinse de mucegai și degradare.

Evaluările inițiale arată că lucrările de reparație și igienizare se ridică la suma de 42.000 de euro, motiv pentru care proprietarul pregătește o acțiune în justiție.

De cealaltă parte, chiriașii susțin o altă variantă asupra faptelor. Aceștia au declarat că intenția lor inițială a fost să părăsească locuința și să o predea curată, însă nu au reușit să găsească la timp un apartament mai spațios pentru familia lor.

În ceea ce privește factura restantă la apă, aceștia au pus suma pe seama unei erori de calcul a furnizorului de servicii.

Această situație în care chiriașii refuză să plece din casele închiriate nu este singulară în Franța. În urmă cu câteva zile, un cuplu de proprietari a reușit, după mai bine de doi ani de demersuri legale, să recupereze cheile casei de pe urma căreia nu mai primiseră chiria de 5 ani.