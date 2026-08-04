Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 4 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Astfel, cea mai ieftină benzină standard costă azi între 9,41 și 9,51 de lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57-10,83 de lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 4 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,41 de lei/l, preț constant de duminică, și se găsește la stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,41 de lei/l, cost menținut de duminică. Lukoil menține costul carburantului de sâmbătă și îl comercializează azi tot cu 9,44 de lei/l.

Și Rompetrol se aliniază trendului și nu modifică prețul benzinei, pe care o vinde marți, 4 august, cu 9,47 de lei/l, prețul de duminică.

De asemenea, stațiile OMV păstrează costului carburantului de duminică și îl comercializează azi tot cu 9,47 de lei/l.

Lanțul de benzinării MOL afișează astăzi un cost de 9,47 de lei/l, același tot de duminică. Cea mai scumpă benzină standard ajunge la 9,51 de lei/l și este la unele stații Petrom.

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,38 de lei/l, la Timișoara, la fel ca duminică. La București, Iași și Constanța, carburantul se comercializează cu 9,41 de lei/l, același cost de duminică. În Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,44 de lei/l, de la 9,41 de lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,03 lei).

Cât costă motorina în București, marți, 4 august 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este astăzi 10,57 de lei/l, la fel ca duminică, și se găsește la Petrom.

Și Socar menține costul carburantului la 10,57 de lei/l, costul de duminică. Stațiile MOL comercializează astăzi motorina cu 10,62 de lei/l, același preț de duminică.

Rompetrol, de asemenea, păstrează trendul și afișează pentru carburant, marți, 4 august 2026, un cost de 10,63 de lei/l, menținut de duminică.

Și OMV vinde motorina azi cu 10,63 de lei/l, aceasta fiind tot cotația de duminică. Și stațiile Lukoil mențin trendul și vând motorina cu 10,83 de lei/l, același preț de duminică.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,49 de lei/l, preț constant de duminică. În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,53 de lei/l, același preț tot de duminică. La București, Iași și Constanța, motorina este 10,57 de lei/l, de asemenea, cost neschimbat de duminică.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 4 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 de lei/l, același preț de sâmbătă, și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară rămâne de 9,14 lei/litru, constant din 11 iulie, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.