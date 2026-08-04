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În Regatul inimii, sentimentele sunt cele care conduc fiecare pas. Aici nu există măști, iar fiecare alegere poate schimba un destin. Într-un loc în care emoțiile sunt trăite la intensitate maximă, concurenții vor învăța că iubirea adevărată se construiește prin încredere, curaj și asumare.

După un sezon în care dragostea a învins din nou și trei cupluri și-au unit destinele în Marea Finală, Mireasa revine cu un nou concept, noi provocări și tineri pregătiți să își găsească sufletul pereche.

Universul regal îi va învălui atât pe concurenți, cât și pe telespectatori, la Mireasa. Noul sezon va pune accentul pe ideea de transformare, iar elemente precum castelele, palatele, caleștile sau scrisorile vor contura poveștile de iubire. Metamorfoza va aduce contraste între real și aspirațional, tinerii trecând de la contextele din viața lor de zi cu zi, la atmosfera sezonului.

Nu vor lipsi nici locurile superbe: cărțile de vizită o să fie filmate în locuri precum Castelul Corvinilor, Cetatea Deva, dar și Castelul Bran și Castelul Cantacuzino. Blind date-urile îi vor pune față în față pe protagoniștii sezonului 14, iar aceștia își vor putea testa compatibilitatea. Va exista dragoste la prima vedere sau vor alege… așteptarea?

O altă noutate o reprezintă cufărul cu mărturisiri, care va scoate la iveală sensibilitățile pe care le au concurenții. Tinerii vor lăsa la începutul sezonului un detaliu despre ei, care va fi dezvăluit pe parcurs. Miza este simplă, dar puternică – ce se întâmplă atunci când trecutul ajunge în fața celor care încep să te cunoască?

Într-un loc în care emoțiile sunt autentice și conexiunile se construiesc pas cu pas, concurenții vor porni într-o călătorie care îi va provoca să își deschidă sufletul și să lupte pentru șansa de a-și găsi perechea. Cu prime întâlniri, declarații de dragoste, momente tensionate și decizii importante, fiecare zi va scrie un nou capitol din poveștile care pot avea un final fericit, iar dragostea își va găsi, din nou, locul.

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