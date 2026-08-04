Într-un proces judecat la Tribunalul Timiș, judecătoarea a reclamat că mutarea a fost decisă împotriva voinței ei și a cerut suspendarea hotărârii de transfer la Secția Penală până la finalizarea procesului pe fond. Tribunalul a suspendat decizia conducerii Tribunalului Mehedinți, dar hotărârea nu este definitivă.

Mutată la scurt timp după promovare

Printr-un proces deschis la Tribunalul Timiș, judecătoarea Tribunalului Mehedinți Ada Duțulescu a dat în judecată tribunalul în care activează, președintele instanței și Colegiul de Conducere al Tribunalului Mehedinți, reclamând faptul că a fost mutată de la Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la Secția Penală împotriva voinței sale.

Judecătoarea a arătat în proces că a promovat de la Judecătoria Orșova la Tribunalul Mehedinți în urma concursului derulat în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Hotărârea CSM de validare a promovării a fost emisă în 23 aprilie 2026, judecătoarea începând activitatea la Tribunalul Mehedinți în 18 mai 2026.

O lună mai târziu, în 24 iunie 2026, conducerea instanței a decis mutarea judecătoarei Duțulescu de la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal la Secția penală începând cu data de 1 septembrie 2026.

„Promovarea nu s-a produs pe un post generic de judecător”

Ada Duțulescu a arătat în cererea de chemare în judecată că la momentul înscrierii la concursul de promovare a optat pentru specializarea contencios administrativ şi fiscal.

„Această opțiune nu a avut un caracter pur formal, ci a reprezentat cadrul în raport cu care s-a realizat întreaga procedură de evaluare profesională. Promovarea nu s-a produs, aşadar, în abstract, pe un post generic de judecător la tribunal, ci pe o secție determinată şi într-o specializare determinată, în considerarea căreia au fost analizate activitatea profesională anterioară, hotărârile judecătoreşti pronunțate şi parcursul profesional al candidatului”, a arătat judecătoarea în procesul de suspendare a deciziei Tribunalului Mehedinți.

„Cauzele penale soluționate au apărut în contexte excepționale”

Duțulescu a mai invocat faptul că în cariera de magistrat la Judecătoria Orșova, de unde a promovat, a pronunțat peste 7.000 de hotărâri în domeniu non penal, ajungându-i pe masă doar 11 dosare penale, din care numai două au fost judecate în fond.

„Cauzele penale soluționate au apărut în contexte excepționale, determinate de abțineri, permanență, vacanța judecătorească ori de necesitați punctuale de funcționare a instanței, fără ca asemenea împrejurări izolate să poată fi asimilate unei specializări reale în materie penală”, a mai insistat judecătoarea Duțulescu în procesul cu conducerea Tribunalului Mehedinți.

Documente medicale pentru „evitarea expunerii la muncă de noapte”

Ada Duțulescu a mai invocat în procesul de la Tribunalul Timiș și riscurile asupra sănătății sale pe care le implică activitatea în domeniul penal, care implică proceduri urgente, unele în timpul nopții. Judecătoarea a susținut în proces că înainte de a fi emisă decizia de transfer la Secția Penală „a adus la cunoștința conducerii Tribunalului Mehedinți, cu înscrisuri medicale, situația stării sale de sănătate şi recomandările medicale care impun un regim de muncă previzibil, precum şi evitarea expunerii la muncă de noapte şi la imprevizibilitatea caracteristice activității în materie penală”.

„Această împrejurare era cunoscută conducerii instanței anterior adoptării măsurii, însă nu rezultă din Decizia nr. 38/24.06.2026 că ar fi fost analizată efectiv, individualizat şi proporțional, prin raportare la situația concretă a persoanei vizate”, a mai arătat judecătoarea în procesul de la Tribunalul Timiș.

Judecătoarea nu înțelege de ce a fost ea „aleasa”

Ada Duțulescu mai susține în proces că, „presupunând, prin absurd, că nevoile Secției Penale justificau o intervenție administrativă, actul contestat rămâne afectat de o vulnerabilitate esențială: nu explică de ce tocmai ea a fost desemnată pentru trecerea în cadrul Secției Penale, cu prioritate față de alți judecători ai instanței”.

„Într-un domeniu în care sunt incidente garanții de independență, inamovibilitate și specializare, marja de apreciere administrativă nu poate fi confundată cu libertatea de alegere nemotivată. Cu cât măsura este mai intruzivă pentru situația profesională a judecătorului, cu atât exigența obiectivității criteriilor este mai ridicată. Or, trecerea unui judecător dintr-o secție civilă/de contencios într-o secție penală, fără acord şi cu caracter permanent, reprezintă o măsură suficient de gravă pentru a impune o motivare riguroasă, verificabilă și individualizată”, a subliniat magistratul.

Transferul, explicat prin criza de personal

Conducerea Tribunalului Mehedinți a cerut respingerea cererii de suspendare a deciziei care o vizează pe judecătoarea Duțulescu, arătând că instituția are în schema de personal 41 de posturi de judecător, din care sunt ocupate doar 25.

„Cei 25 de judecători care îşi desfăşoară activitatea în instanţă sunt repartizaţi astfel: 8 judecători la Secţia I Civilă, 10 judecători la Secţia a II-a Civilă, de contencios şi fiscal, 3 judecători la Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale şi 4 judecători la Secţia Penală”, a arătat conducerea Tribunalului Mehedinți în întâmpinarea din proces.

Președintele Tribunalului Timiș a explicat că, fiind nevoie de o majorare a numărului de judecători de la Secția Penală a Tribunalului Mehedinți, „au fost efectuate demersuri în acest sens, solicitându-se preşedintelui Curţii de Apel Craiova delegarea unui judecător de la altă instanţă, în condiţiile legii”.

„Nevoia echilibrării volumului de muncă”

„De asemenea, au fost consultaţi judecătorii celorlalte secţii ale Tribunalului Mehedinți. Nu s-a reuşit delegarea unui judecător de la o altă instanţă din raza Curţii de Apel Craiova. Nu au existat judecători de la celelalte secţii ale tribunalului care să fi fost de acord să îşi continue activitatea în cadrul Secţiei Penale a instanţei, după cum rezultă din referatele întocmite de preşedinţii de secţii”, mai arătat conducerea Tribunalului.

Un alt argument al mutării judecătoarei Duțulescu de la Secția Contencios Administrativ și Fiscal la Secția Penală a fost „nevoia echilibrării volumului de muncă al judecătorilor”. Conducerea Tribunalului a explicat că „la nivelul Secției Penale punctajul de complexitate mediu/anual/judecător, ținând cont de volumul de activitate adițional și de actuala configurație a secțiilor, este cel puțin dublu față de punctajul similar înregistrat la Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal”.

Motivele suspendării deciziei

Printr-o hotărâre pronunțată în 17 iulie 2026, Tribunalul Timiș a dispus suspendarea deciziei de mutare a judecătoarei Duțulescu de la Secția Contencios Administrativ și Fiscal la Secția Penală. Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu recurs.

Tribunalul Timiș și-a justificat decizia de suspendare a hotărârii de mutare a judecătoarei de la o secție la alta fără consimțământ arătând că decizia se încadrează la „alte cazuri decât cele prevăzute de lege”.

Potrivit Tribunalului Timiș, Legea 304/2022 privind organizarea sistemului judiciar prevede două situații în care judecătorii pot fi mutați de la o secție la alta fără consimțământul lor.

O situație este aceea în care judecătorul poate fi mutat la altă secție, fără acordul său, doar temporar, timp de un an, prin tragere la sorți, în caz de volum de activitate ridicat la nivelul unei secții.

A doua situație permite mutarea fără acord, „în mod excepțional”, când în cadrul unei secții nu poate fi constituit un complet. În acest caz, „președintele instanței, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune participarea unor judecători de la alte secții”.

„Nu se poate admite teza conform căreia ar fi posibilă o mutare a unui judecător, fără consimțământul acestuia, în alte cazuri decât cele menționate anterior și care sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin H.C.S.M. nr.3243/2022”, a explicat Tribunalul Timiș.

„Măsura mutării poate avea un caracter arbitrar”

Judecătorul de la Tribunalul Timiș pe masa căruia a ajuns dosarul din Mehedinți a mai explicat că în cazul unei mutări fără consimțământ „trebuie indicat expres cazul prevăzut de lege avut în vedere de către conducerea instanţei”.

În lipsa indicării cazului special care impune transferul, a mai arătat Tribunalul Timiș, „măsura mutării poate avea un caracter arbitrar, în raport de exigenţele menţionate anterior, chiar dacă la nivel, de aparenţă, ea este justificată pe necesitatea realizării unui echilibru al resurselor umane”.

„În acord cu motivele reclamantei, tribunalul reține că, prin emiterea Deciziei nr. 38/24.06.2026 a Președintelui Tribunalului Mehedinți, s-a anihilat în totalitate dreptul de opțiune al judecătorului de a promova pe secția pe care a solicitat promovarea și pe care a promovat efectiv”, mai este subliniat în motivarea hotărârii de suspendare a deciziei de transfer între secții a judecătoarei Duțulescu.

În privința motivelor medicale invocate de judecătoare împotriva mutării la Secția Penală, Tribunalul Timiș a reținut că recomandarea de desfășurare a activității pe timpul zilei era de o lună, astfel că, „având în vedere că Decizia nr. 38/24.06.2026 a Președintelui Tribunalului Mehedinți produce efecte începând cu data de 01.09.2026, cel puțin la nivel de aparență, aceste motiv al reclamantei este neîntemeiat”.

De asemenea, a fost avut în vedere faptul că prin raportul de medicina muncii, judecătoarea „a fost declarată aptă medical pentru exercitarea profesiei în anul 2025, următoarea evaluare fiind stabilită pentru data de 29.06.2026, după data emiterii Deciziei nr.38/24.06.2026 a Președintelui Tribunalului Mehedinți”.

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