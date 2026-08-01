Cum să coci vinetele ca să eviți fumul în casă

Coacerea vinetelor direct pe flacără rămâne metoda care dă vinetelor aroma cea mai apreciată. Numai că atunci când sunt coapte direct pe aragaz, scot fum, miros persistent și se elimină sucuri care se scurg uneori peste arzătoare. Într-o curte sau într-o bucătărie foarte bine ventilată, inconvenientele pot fi suportabile. Într-un apartament însă, de multe ori nu sunt.

Vestea bună este că vinetele pot fi coapte foarte bine și în cuptor sau în friteuza cu aer cald. Gustul nu va fi identic cu cel obținut pe jar sau pe flacără directă, dar sunt în ccontinuare foarte bune și potrivite pentru salată, zacuscă sau alte preparate.

Vinete coapte în cuptor

Vinete coapte în cuptor ( Foto Shutterstock)

Pentru a coace mai multe vinete, cuptorul clasic este varianta ideală, nu faci mizerie, iar fumul nu se mai împrăștie în toată casa.

Încălzește cuptorul la 200 de grade. Așază vinetele întregi într-o tavă cu margini, acoperită cu hârtie de copt ori folie de aluminiu. Lasă marginile foliei ridicate, pe măsură ce se coc, vinetele pot crăpa și pot lăsa zeamă. Înțeapă-le în câteva locuri cu furculița sau cu vârful unui cuțit, apoi coace-le aproximativ 40-50 de minute, întorcându-le o dată la jumătatea timpului. Durata nu este fixă. O vânătă subțire poate fi gata mai repede, iar una mare și groasă poate avea nevoie de aproape o oră.

Nu te baza însă numai pe cronometru. Când este gata, vânăta se lasă vizibil, coaja se încrețește, iar dacă bagi un cuțit subțire pătrunde fără rezistență până aproape de centru. Dacă miezul se simte tare, mai trebuie lăsată. Vinetele insuficient coapte sunt greu de tocat, au o textură buretoasă și pot păstra un gust neplăcut.

În mod normal, această metodă nu produce fum. Poate apărea miros de vânătă coaptă, ceea ce este inevitabil, dar nu ar trebui să existe fum dens.

Dacă vrei să eviți și mai mult fumul, poți împacheta fiecare vânătă în hârtie de copt, apoi în staniol și abia apoi să o pui în tavă. Astfel, timpul de coacere ar putea fi redus, la fel și fumul.

Vinete coapte la airfryer

Friteuza cu aer cald este practică atunci când coci două sau trei vinete și nu vrei să pornești cuptorul.

Alege vinete mici sau mijlocii, suficient de scurte încât să încapă lejer în coș. Spală-le și șterge-le foarte bine. Păstrează codița, fiindcă te va ajuta să le întorci. Înțeapă fiecare vânătă în câteva locuri cu o furculiță.

Pornește air fryer-ul pentru trei-patru minute înainte pentru a-l încălzi.

La 180 de grade, coacerea durează de regulă între 30 și 35 de minute. Întoarce-le după aproximativ 15 minute. Aerul fierbinte nu circulă identic în toate aparatele, iar partea aflată aproape de rezistență se poate coace mai repede.

Pulpa este gata când lingura pătrunde foarte ușor în ea și nu mai există zone în care miezul este tare.

Cum să alegi și să pregătești vinetele pentru copt

Metoda de coacere poate să fie importantă, însă și vintele pe care le avem fac diferența. Caută vinete ferme și grele pentru dimensiunea lor. Coaja trebuie să fie netedă, întinsă și lucioasă, fără porțiuni moi, tăieturi adânci sau zone zbârcite. Codița ar trebui să fie încă verde și proaspătă.

Dacă apeși ușor coaja cu degetul, pulpa ar trebui să cedeze foarte puțin și să revină. O adâncitură care rămâne vizibilă poate indica o vânătă prea matură sau păstrată prea mult.

Vinetele se spală și se șterg bine înainte de coacere. Dacă le coci întregi, înțeapă-le în câteva locuri cu furculița sau cu vârful unui cuțit. În interior se acumulează abur, iar găurile îi oferă o cale de ieșire.

Cum să pregătești vinetele după coacere

Nu lăsa vinetele fierbinți îngrămădite într-un vas. Vor continua să elibereze abur și lichid, iar pulpa poate deveni excesiv de apoasă și chiar amară. Așază-le câteva minute pe o tavă sau pe un tocător, doar cât să le poți manevra fără să te arzi.

Despică fiecare vânătă pe lungime și scoate pulpa cu o lingură. Îndepărtează bucățile de coajă arsă și porțiunile tari din jurul codiței. Nu este o tragedie dacă rămân câteva puncte foarte mici de coajă. Pune vinetele la scurs și lasă-le câteva minute. Surplusul de lichid le poate face amare.

În plus, dacă vrei să le congelezi, cu cât vinetele sunt mai bine scurse, cu atât vor forma mai puține cristale de gheață și vor avea o consistență mai bună după decongelare.

Ce preparate poți face din vinetele coapte

În bucătăria românească, cea mai cunoscută întrebuințare este, fără îndoială, salata de vinete. Pulpa coaptă, bine scursă și mărunțită este amestecată, după preferință, cu ulei, ceapă, usturoi, maioneză sau puțin suc de lămâie.

Dar posibilitățile sunt mult mai numeroase. Vinetele coapte intră în zacuscă, pot fi transformate într-o cremă cu tahini asemănătoare baba ganoush, pot fi amestecate cu iaurt și usturoi, adăugate în sosuri pentru paste sau folosite drept umplutură pentru lipii și sandvișuri.

În alte bucătării internaționale, vinetele se mai pun în musaca, în parmigiana di melanzane, în pasta alla Norma, în ratatouille și chiar în omleta filipineză tortang talong.

Pot fi servite și foarte simplu, desfăcute în jumătăți, stropite cu ulei de măsline și lămâie și acoperite cu roșii, brânză feta, verdeață, semințe de rodie sau năut.

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Cum congelezi corect vinetele coapte

Pulpa nu trebuie neapărat tocată înainte de a le pune la congelat. O poți lăsa în fâșii sau o poți mărunți grosier, cât să fie ușor de porționat. Nu adăuga ulei, ceapă, maioneză, usturoi ori alte ingrediente. Vinetele simple rezistă mai bine și pot fi folosite ulterior în orice preparat.

Împarte-le în porții potrivite pentru o singură folosire. Pune porțiile în pungi speciale pentru congelator și presează ușor pentru a elimina cât mai mult aer, fără să zdrobești excesiv pulpa.

Aplatizează pungile înainte de a le închide, astfel vor îngheța mai repede, se vor așeza mai ușor una peste alta și se vor dezgheța uniform.

Scrie pe fiecare ambalaj ce conține, cantitatea și data congelării. Așază inițial pungile într-un singur strat, pe o suprafață dreaptă din congelator. După ce au înghețat complet, le poți depozita vertical sau suprapuse.

Pentru o calitate bună, este de preferat să folosești vinetele în aproximativ trei-șase luni. Mai târziu pot fi încă utilizabile dacă au rămas permanent congelate, dar își pierd treptat aroma și pot deveni mai apoase.

Când ai nevoie de ele, mută pachetul în frigider și lasă-l să se dezghețe lent, de regulă peste noapte. Pune-l într-un bol, deoarece va elimina lichid. După dezghețare, scurge din nou vinetele într-o sită și abia apoi toacă-le și pregătește-le.

Despre vinetele coapte și beneficiile lor

Vinetele coapte sunt gustoase și ușor de combinat cu alte ingrediente, au puține calorii și multe beneficii datorită aportului de fibre, vitamine, minerale și compuși vegetali valoroși.

100 de grame de vinete crude au aproximativ 25 de kilocalorii, aproape 3 grame de fibre și cantități mici de proteine și grăsimi. După coacere, valorile raportate la 100 de grame se pot modifica, deoarece se pierde apă, însă vinetele rămân un aliment cu densitate calorică redusă înainte de adăugarea altor ingrediente.

Fibrele sunt principalul lor avantaj nutritiv. Acestea sprijină tranzitul intestinal, hrănesc o parte dintre bacteriile benefice din intestin și contribuie la senzația de sațietate. O porție de vinete coapte poate face masa mai consistentă fără să aducă multe calorii, mai ales dacă pulpa este combinată cu iaurt, legume, verdețuri sau o cantitate moderată de ulei.

Vinetele conțin și potasiu, mineral implicat în funcționarea normală a mușchilor, a sistemului nervos și în reglarea tensiunii arteriale. Mai furnizează cantități moderate de mangan, necesar mai multor procese metabolice și sistemelor antioxidante ale organismului, precum și folat, vitamina B6, vitamina K și vitamina C.

Sursă foto – Shutterstock.com

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