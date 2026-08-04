Cum pot fi afectate zborurile de dronele care intră ilegal în spațiul aerian al României

În ultimele săptămâni, s-au înregistrat mai multe incidente cu drone care au intrat ilegal în spațiul aerian al României. Reamintim că trei dintre ele au fost doborâte de avioanele F-16, în timp ce altele au pătruns pentru câteva secunde în spațiul aerian al țării și apoi au ieșit, la granița cu Ucraina.

Incidentele cu dronele intrate în spațiul aerian al țării pot afecta zborurile de vacanță ale românilor sau cursele de linie, dar există și o serie de măsuri de siguranță pe care autoritățile le iau în aceste cazuri. Libertatea a discutat cu reprezentanții Romatsa pentru a afla exact cum pot fi afectate zborurile românilor de aceste incidente și ce se întâmplă cu traficul aerian când o dronă intră ilegal în spațiul României.

„Zborurile comerciale sau charter ar putea fi afectate în condiţiile în care incursiunile cu drone neautorizate în spaţiul aerian naţional se desfăşoară în apropierea aeroporturilor civile sau la înălţimi la care aeronavele comerciale zboară, de regulă”, au transmis reprezentanții ROMATSA, pentru Libertatea.ro.

Experții explică care sunt procedurile de siguranță pentru cursele aeriene în astfel

În condițiile în care dronele pătrund ilegal în spațiul aerian al României și ajuns în apropierea aeroporturilor, există o serie de măsuri de siguranță.

„În condiţiile menţionate anterior, traficul aerian de pe aeroporturile civile din apropierea zonei de evoluţie a dronelor neautorizate poate fi restricţionat temporar iar aeronavele civile aflate în zbor către aeroporturile în cauză pot fi rerutate”, precizează reprezentanții ROMATSA.

Totodată, există și o serie de măsuri aplicate pentru asigurarea zonelor de intervenție a mijloacelor aeriene:

„De asemenea, pentru asigurarea zonelor de intervenţie a mijloacelor militare de combatere a dronelor neautorizate, pot fi instituite zone temporar restricţionate, prin coordonarea, în timp real, dintre unităţile civile şi militare de control al traficului aerian. În această situaţie, aeronavele civile vor fi rerutate, pentru ocolirea zonelor restricţionate”, au mai adăugat aceștia.

Cum au afectat cele trei incidente cu drone doborâte cursele aeriene din România

În contextul celor trei drone doborâte în România de avioanele F-16 ale MApN, ROMATSA a precizat că nu au existat efecte asupra curselor de linie sau a zborurilor charter pentru vacanțe.

„Pentru cele trei incidente recente, Aeroportul Internaţional Tulcea a fost închis temporar din motive de siguranţă a traficului şi asigurare a zonei de intervenţie militară pentru combaterea dronelor.

Măsurile aplicate nu au avut efect asupra zborurilor comerciale deoarece în perioada derulării celor trei incidente, nu erau planificate asemenea zboruri pe Aeroportul din Tulcea, iar înălţimile mici de zbor ale dronelor neautorizate şi ale aeronavelor militare de interceptare nu au necesitat rerutarea aeronavelor civile de linie”, mai spun reprezentanții ROMATSA.

Trei drone au fost doborâte de avioane F-16 pe teritoriul României în doar 72 de ore

Reamintim că la finalul lunii iulie, trei drone au fost doborâte după ce au intrat ilegal în spațiul aerian al României. În intervalul 24-26 iulie, avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au doborât trei drone neautorizate care au pătruns în spațiul aerian al țării.

Toate cele trei misiuni s-au desfășurat sub coordonarea Centrului de Operații Aeriene și au fost executate după proceduri riguroase de verificare vizuală și evaluare a riscurilor pentru populație.

Prima dronă a fost doborâtă în județul Buzău

Vineri, 24 iulie, sistemele de supraveghere au detectat o dronă care a intrat în spațiul aerian al României și a parcurs 100 de kilometri. Ținta a fost doborâtă într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău. La manșa avionului F-16 s-a aflat un pilot român cu gradul de căpitan, asistat de un locotenent. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au confirmat ulterior că aparatul distrus era o dronă de atac de tip Shahed/Geran-2.

A doua dronă a fost doborâtă la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe

Sâmbătă dimineață, 25 iulie, la ora 08:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat o altă țintă neautorizată în zona de frontieră. La doar 12 minute de la pătrunderea în spațiul aerian românesc, drona a fost neutralizată în condiții de siguranță, la 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea.

A treia dronă a fost distrusă de un avion F-16 deasupra Mării Negre

Duminică, 26 iulie, la ora 10:08, sistemele radar ale MApN au detectat o a treia dronă rusească înainte ca aceasta să intre în spațiul național. Aparatul a trecut linia de frontieră la o distanță de 25 de kilometri sud-est de Sulina, evoluând deasupra apelor teritoriale.

Procedura de neutralizare a fost rapidă. În numai 5 minute de la momentul pătrunderii, la ora 10:13, un avion F-16 a distrus drona deasupra Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de Sulina. În timpul desfășurării acțiunii, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje de avertizare RO-Alert pentru luarea măsurilor de adăpostire, din cauza posibilității căderii unor componente din spațiul aerian.

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