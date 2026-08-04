Și, totuși, ne lipsește ceva esențial: Mamutul de la Giurgiu, șterpelit de bulgari.

Iată faptele, așa cum le-ar fi consemnat cartezian (ca la carte) șeful de post, dacă era barem trezit în conștiință. La sfârșitul lunii iulie 2026, anul curent, Mamutul (în documente – Mammuthus Primigenius, dificil de pronunțat) tocmai ce coborâse din preistorie și își căuta un B&B în albia secată a Dunării. În aceste împrejurări, cetățeanul Petăr Nikolov (Петър Николов!) – procedând conform metodei iuțeală de mână și nebăgare de seamă – a palmat exemplarul. Ulterior, acesta a afirmat că nu a prelevat decât o mandibulă, doi colți, un omoplat și câteva coaste, ca amintire. Totul e oarecum foarte greșit.

Adevărul, conform relatării martorilor, se prezintă astfel: Dunărea o secase dintr-o sorbire, în amonte (evident), doamna Ursula. Mamutul, proaspăt descins din Cuaternar (a nu se confunda cu trenul București-Giurgiu), a intrat în albia râului doar cât să-și ascundă blana în niște buruieni ruderale (plante sălbatice, ca să știe botaniștii), fiind o zi caniculară. A luat-o apoi în plimbare amicală pe Podul Prieteniei, în sus și în jos. Aproape de Ruse, l-a găsit, dezorientat, cetățeanul bulgar și, profitând de bunacredință a Mamutului, l-a șterpelit cu sânge rece, momindu-l cu dezinformarea că în Bulgaria ar fi prețuri mai mici.

Sincer vă spun: era de așteptat ca, după ce ai noștri ne-au dat teroare și ne-au furat efectiv alegerile (i-am înțeles, poate aveau o nevoie urgentă), acum ai lor ne răpesc însuși viitorul – Mamutul. The mammoth! (Ca să priceapă și influensărițele acreditate în Centrul Vechi). Nu e un mamut ca oricare altul, e un Mamut Lânos, care ne-ar fi dat șansa să întemeiem o enormă Industrie a Lânii. Și – atenție! – nu știm încă dacă un astfel de exemplarium de patrimoiu nu dă și lapte (exclus ouă).

Ce pot să mai adaug? Decât oftică (frustrare, pentru sclifosiți).

Recunosc că mi-aș dori să mai prind și eu măcar una bucată cu autograf din „Marea Renaștere”, scriptura inspirată de Sus lui domnul Călin, ca să pot ieși naibii odată din Matrix, despre orice ar fi vorba în filmul surorilor Lilly și Lana Wachowski.

Întreb pentru un prieten. Dacă n-o să mai avem energie (lumină la bec, cum s-ar zice), mai are rost să folosim expresia „anul curent”? Sau o dăm în cifre, ca olimpicii la aritmetică?

Era să uit: Mamutul, înapoi!