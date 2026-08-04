Alina Pușcău trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, iar prietenii îi sunt alături cu mesaje de încurajare și rugăciuni. Olga Barcari a transmis un apel emoționant pe rețelele de socializare, iar numeroase persoane publice și fani și-au arătat solidaritatea față de fosta concurentă de la Asia Express.

Olga Barcari a făcut apel la rugăciuni pentru Alina Pușcău

Alina Pușcău traversează o perioadă extrem de dificilă, iar vestea despre problemele sale de sănătate i-a întristat pe cei care o cunosc. În aceste momente, modelul se bucură de sprijinul prietenilor și al urmăritorilor din mediul online, care îi transmit constant gânduri bune.

Printre cei care au reacționat se numără și Olga Barcari, care a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, îndemnând oamenii să îi fie alături Alinei Pușcău prin rugăciune.

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Fosta concurentă de la Asia Express a fost profund afectată de situația prin care trece prietena sa și a ales să îi transmită public un mesaj de susținere. „Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! Alina, te iubim!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.

Mesajul a fost distribuit rapid și a fost însoțit de numeroase comentarii din partea internauților, care i-au transmis modelului încurajări și urări de însănătoșire.

Dan Alexa i-a transmis și el un semn de susținere

Alina Pușcău și Dan Alexa au o relație apropiată de prietenie, iar antrenorul nu a rămas indiferent în fața momentului dificil prin care trece vedeta. La postarea în care modelul a vorbit despre încercările din viața sa, Dan Alexa a comentat cu o inimă roșie, gest interpretat de urmăritori drept un mesaj de susținere și solidaritate.

Ce înseamnă, în general, metastazele osoase

Declarația Alinei Pușcău, în care a menționat că boala „s-a dus la oase”, a ridicat numeroase întrebări. Este important de precizat că Alina Pușcău nu a făcut public diagnosticul complet și nici tipul exact al afecțiunii de care suferă. Explicațiile de mai jos au caracter strict informativ și se bazează pe informații publicate de instituții medicale de specialitate.

Potrivit National Cancer Institute (NCI), atunci când o tumoră se extinde la nivelul oaselor este vorba despre metastaze osoase, adică situația în care celule provenite din tumora inițială ajung, prin sânge sau sistemul limfatic, în țesutul osos și formează noi leziuni, scrie spynews.ro.

De ce sunt afectate frecvent oasele

Oasele reprezintă unul dintre cele mai frecvente locuri în care pot ajunge celulele provenite din anumite tumori maligne, deoarece sunt bogat vascularizate și conțin măduvă osoasă.

În cazul tumorilor la sân, specialiștii arată că zonele afectate cel mai des sunt:

coloana vertebrală;

bazinul;

coastele;

femurul;

humerusul.

Ce simptome pot apărea

Manifestările metastazelor osoase diferă de la un pacient la altul. Printre cele mai frecvente simptome se numără:

dureri osoase persistente;

fragilizarea oaselor și apariția fracturilor după traumatisme minore;

compresia nervilor sau a măduvei spinării, în cazul afectării coloanei;

hipercalcemia, adică nivel crescut de calciu în sânge, care poate provoca greață, sete excesivă, constipație, oboseală accentuată sau confuzie.

Cum stabilesc medicii diagnosticul

Pentru confirmarea metastazelor osoase, medicii pot recomanda mai multe investigații, în funcție de fiecare caz:

tomografie computerizată (CT);

rezonanță magnetică (RMN);

PET-CT;

scintigrafie osoasă;

analize de sânge;

biopsie, în anumite situații.

Aceste investigații permit evaluarea extinderii bolii și alegerea tratamentului potrivit.

Există tratamente care pot controla evoluția bolii

Prezența metastazelor osoase reprezintă o complicație serioasă, însă există opțiuni terapeutice care pot controla evoluția bolii și ameliora simptomele. Tratamentul este stabilit individual și poate include:

terapii sistemice recomandate de medicul oncolog;

radioterapie pentru reducerea durerii și prevenirea fracturilor;

medicamente care protejează structura osoasă, precum bifosfonații sau denosumabul;

intervenții ortopedice sau neurochirurgicale, atunci când există risc crescut de fractură ori compresie asupra măduvei spinării.

Potrivit specialiștilor, scopul tratamentului este controlul bolii, reducerea durerii, prevenirea complicațiilor și menținerea unei calități cât mai bune a vieții.

Alina Pușcău le-a cerut oamenilor un singur lucru

Până în prezent, Alina Pușcău nu a oferit detalii despre diagnosticul complet și nici despre tratamentul pe care îl urmează. În mesajul transmis public, modelul le-a cerut urmăritorilor să îi fie alături prin rugăciune și și-a exprimat speranța că medicii vor reuși să îi stabilizeze starea de sănătate.

Mărturisirea sa a emoționat mii de persoane, iar mesajele de susținere continuă să apară pe rețelele de socializare.

Explicațiile medicale prezentate în acest articol au caracter exclusiv informativ și se bazează pe informații publicate de National Cancer Institute și literatura medicală de specialitate privind metastazele osoase. Acestea nu reprezintă o confirmare a diagnosticului Alinei Pușcău și nu înlocuiesc evaluarea medicală individuală.

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