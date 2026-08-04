Potrivit ANM, în zilele de marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august), valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar vineri (7 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului. „Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 31 de grade Celsius pe litoral și vor ajunge până la 40-41 de grade Celsius în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius.

Cod roșu de caniculă în vest, temperaturile ajung la 40 de grade

Pentru intervalul 4 august, ora 10:00–5 august, ora 10:00, ANM a emis cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

„În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august”, precizează meteorologii.

Temperaturile maxime vor ajunge la 38-39 de grade în județul Satu Mare și la 39-40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în dealurile Crișanei.

România, lovită de un val de căldură extremă. ANM a emis cod roșu în mai multe județe, Capitala intră sub cod portocaliu

În același interval, un cod portocaliu este valabil pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade. „Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, arată ANM.

Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade.

Cod galben de caniculă în Muntenia, Dobrogea și Moldova

ANM a emis cod galben pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei. Marți, 4 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20-24 de grade.

Valul de căldură continuă și miercuri. Noi coduri roșu și portocaliu

Pentru intervalul 5 august, ora 10:00–6 august, ora 10:00, ANM menține avertizările de caniculă.

Un cod roșu de temperaturi extreme va fi în vigoare pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. „În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august”, transmite ANM.

România, lovită de un val de căldură extremă. ANM a emis cod roșu în mai multe județe, Capitala intră sub cod portocaliu

Temperaturile maxime vor ajunge la 37-39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj și la 39-41 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În același timp, un cod portocaliu va fi valabil pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde temperaturile vor urca până la 35-38 de grade Celsius.

Bucureștiul intră sub cod portocaliu de caniculă

Pentru municipiul București, meteorologii ANM au a emis o prognoză specială valabilă în perioada 4 august, ora 10:00–8 august, ora 10:00.

Marți, 4 august, vremea va deveni caniculară, iar temperatura maximă va ajunge la 36-37 de grade. Temperatura minimă va fi de 19-20 de grade, iar noaptea va fi tropicală.

În intervalul 5 august, ora 09:00–6 august, ora 09:00, temperaturile vor crește, maxima urmând să ajungă la 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pentru București, în perioada 5 august, ora 10:00-6 august, ora 10:00, este emis cod portocaliu de caniculă.

„Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM.

Meteorologii estimează că până la finalul intervalului, temperaturile maxime din Capitală se vor menține în jurul valorii de 36 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale.

Ploi, vijelii și grindină în mai multe zone

Pe lângă temperaturile extreme, ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Marți și miercuri, fenomenele vor fi prezente în special în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a țării și pe arii restrânse în rest. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp de 1-3 ore, la 10-25 l/mp.

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