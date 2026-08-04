Livia Eftimie și Spike par să fi decis să își mai acorde o șansă, după o perioadă în care fiecare și-a văzut de propriul drum. Cei doi au fost surprinși împreună în vacanță, în Grecia, iar imaginile publicate de CANCAN.RO alimentează speculațiile privind împăcarea unuia dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc.

Spike (Paul Mărăcine), Livia Eftimie și Cătălin BordeaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Livia Eftimie și Spike au fost surprinși împreună în vacanță, în Grecia

Livia Eftimie și Spike sunt din nou împreună, potrivit imaginilor apărute în presă. După luni în care fiecare a încercat să își refacă viața sentimentală, cei doi au fost surprinși într-o vacanță petrecută în Grecia, semn că relația lor a intrat într-un nou capitol.

Povestea lor de iubire a fost intens comentată încă de la început, iar despărțirea părea, pentru mulți, definitivă. Imaginile recente sugerează însă că artistul și fosta soție a lui Cătălin Bordea au decis să își mai acorde o șansă.

 
 @cancan_ro CANCAN.RO are radarele peste tot, iar de data aceasta a surprins imaginile anului! Spike și Livia Eftimie s-au împăcat după luni în care fiecare a încercat să își refacă viața și să uite de trecutul care nu le-a adus prea multe beneficii, dimpotrivă. Dar, știți cum se spune "greul cunoscut e uneori mai ușor de acceptat decât singurătatea", astfel că cei doi au decis să își mai dea o șansă. Dar nu aici, ci pe tărâmuri elene, acolo unde i-am surprins în tandrețuri chiar. Cei doi amorezi au sărbătorit marea împăcare pe o plajă pe Insula Lefkada, Grecia, acolo unde s-au bucurat de momente de intimitate (bine, pe cât posibil). Ea stătea la plajă, tolănită pe șezlong, în timp ce partenerul ei se afla lângă ea. Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul (ceva obișnuit pentru ea), Livia s-a relaxat pe șezlong în timp ce Spike, ca un iubit dedicat, o dădea cu ulei pe corp. Ba chiar a insistat. Ei bine, așa da! Livia nu doar că și-a recuperat iubitul, dar a obținut la pachet și un maseur. #livia #spike #catalinbordea #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro

Vacanța din Grecia i-a dat de gol

Potrivit sursei mai sus-menționate, Livia Eftimie și Spike au fost surprinși pe o plajă din insula Lefkada, unde au petrecut momente de relaxare împreună. În imaginile publicate, Livia se relaxează pe șezlong, iar Spike apare lângă ea, aplicându-i ulei de plajă și purtând discuții într-o atmosferă relaxată. Gesturile dintre cei doi au alimentat informațiile potrivit cărora relația lor a fost reluată după despărțirea din urmă cu câteva luni.

Vacanța din Lefkada i-a surprins relaxați și apropiați, petrecând timp împreună pe plajă și bucurându-se de concediu. Până în acest moment, nici Livia Eftimie și nici Spike nu au comentat public imaginile sau informațiile privind presupusa împăcare.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor confirma oficial reluarea relației sau dacă vor continua să își păstreze viața personală departe de ochii publicului.

Fiecare a încercat să își refacă viața după despărțire

După separare, Livia Eftimie a preferat să își păstreze discreția și să nu vorbească despre viața sentimentală.

În același timp, Spike a fost văzut alături de Sabrina Sarrad, iar cei doi au avut inclusiv apariții împreună în mediul online. Relația nu a durat însă foarte mult, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora Sabrina ar forma un cuplu cu actorul Dorian Boguță. În acest context, imaginile din Grecia au readus în atenția publicului relația dintre Spike și Livia Eftimie.

O relație care a stârnit numeroase controverse

Relația dintre Spike și Livia Eftimie a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din showbiz în 2023. Povestea lor a atras atenția deoarece Spike era unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Cătălin Bordea și i-a fost cavaler de onoare la nunta cu Livia. După apariția informațiilor privind relația dintre artist și fosta soție a comediantului, cei doi au fost intens comentați în spațiul public.

De-a lungul timpului, Livia și Spike au încercat să își trăiască relația departe de atenția publicului, însă au fost surprinși în repetate rânduri împreună.

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