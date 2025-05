Mutat într-un sat din Argeș cu familia, Dragoș Bucur încă e strâns legat de București datorită proiectelor în actorie pe care le are, dar și rolului său de jurat la „Românii au talent”, emisiunea difuzată la Pro TV. În privința show-ului, el recunoaște că cei trei copiii ai lui nu îl urmăresc întotdeauna.

„Nu sunt cei mai mari fani ai mei. Se uită, dar nu se uită la fiecare ediție. Adică dacă avem un drum de făcut sau altceva, sărim fără nicio problemă”, a spus Dragoș Bucur, care a și recunoscut că niciunul dintre copii nu e tentat să îi calce pe urme.

„Nu. Nici măcar Sofia, cu care noi am cochetat acum câțiva ani, am scris un scenariu, urma să și joace în el. Scenariul a mers bine, am luat un premiu la Sarajevo atunci, dar proiectul nu s-a finalizat”, a spus Dragoș Bucur.

Ce pasiuni au copiii lui Dragoș Bucur

În privința pasiunilor copiilor, el nu și-a dat seama cu exactitate ce o să facă fiecare, însă a remarcat că Sofia, care are deja 18 ani, s-ar putea să meargă pe zona de afaceri. „Sofia a împlinit anul acesta 18 ani. Este într-un soi de căutare, în sensul că ne-a ajutat cu brutăria, cu cofetăria Danei o perioadă bună, vreo șapte-opt luni. Ea cred că o să meargă mai degrabă în zona de antreprenoriat.

Roxana, mijlocia, mi se pare că e talentată la desen. Iar Kadri este clar setat pe științele astea, hai să le spun exacte: matematică, programare. Îi place foarte mult chimia, biologia și învață că vrea. Nu îl obligă nimeni, el ia o carte și o devorează. De exemplu, acum s-a apucat de programare, dar e disperat. Asta ar face toată ziua”, a explicat actorul.

În continuare copiii nu merg la școală, învață de acasă, dar sunt înscriși la o școală online, au profesori, teme și examene. „Ei învață într-adevăr într-un sistem online, dar este o școală cu examene, acreditată, cu profesori. Adică nu e homeschooling așa cum își închipuie oamenii că stau acasă copiii și fac ce vor. Nu, e o programă foarte clară care trebuie respectată, ai termene”, a adăugat Dragoș Bucur.

Cât de deștept e băiețelul Kadri

În urmă cu doi ani, Dana Nălbaru îl lăuda pe Kadri. „Băiețelul meu este foarte tare. Are 7 ani și jumătate. I-am căutat profesor de fizică-chimie și i-am găsit, însă nu au rezonat. Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri.

Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare. Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot”, recunoștea ea.

