Ioana Ginghină a mărtursit cum se simte acum și din punct de vedere financiar. „Sun OK. Eu aveam oricum o independență financiară, deci chiar nu am de ce să-mi fac probleme. Am stabilit cu Alexandru o pensie alimentară decentă, deci sunt bine, mă descurc.

Da, sunt cheltuitoare. Acum lucrez la asta. Aș vrea să ajung la performanța de a avea măcar o lună în care să nu îmi cumpăr haine, pantofi și accesorii. Vreau să-mi iau mașină, deci chiar trebuie să mai strâng cureaua, cum se zice”, a declarat Ioana Ginghină pentru revista VIVA!.

