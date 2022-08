Raluca de la ex-Angels are cinci copii, iar patru dintre aceștia sunt la școală. Artista obișnuiește să mai păstreze din hainele copiilor mari pentru a-i putea îmbrăca pe cei mici atunci când cresc.

„Am patru copii la școală. Emilian trece în primul an, Maria e în clasa a treia, Cassian, în clasa a șasea, iar Serafim, în a șaptea. Cea mică, Anastasia, e la grădiniță, în grupa mijlocie. Iar asta cu preluatul lucrurilor de la un frate la altul, cum era pe vremea noastră, nu prea mai funcționează. Din păcate, nu prea mai vor ei. Am păstrat hăinuțele până la doi ani, care erau de calitate mai bună, acelea le-am tot folosit când erau mici. Însă, din momentul în care cresc, vor haine noi, pe gustul lor. Zilnic, altele și altele”, a spus Raluca.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Având în vedere că totul s-a scumpit în ultima perioadă, costurile sunt foarte mari pentru vedetă. Ea trebuie să aibă grijă de cei cinci copii, iar la 2-3 zile cheltuiește aproximativ 400 de lei pe alimente.

„Eu le sfătuiesc pe mămicile cu mulți copii să cumpere gradat tot ce trebuie pentru școală, azi, un caiet, mâine, culori sau ceva haine, căci dacă iei totul deodată este împovărător. Cu 5 copii sunt cheltuieli foarte mari zilnice, banii se duc. Nu suntem superbogati, dar ne descurcăm. De pildă, cam la 2-3 zile cheltuiesc cam 400 de lei, pe mâncare, la supermarket. Asta când nu luăm și detergenți, și haine”, a dezvăluit aceasta pentru ego.ro.

Recomandări Am absorbit, dar am și prăpădit (fonduri europene). Două exemple care să vă scoată din sărite

„Nu vreau să mă mut în București”

Raluca Ciocârlan nu locuiește în București, ci în Tulcea. Nu are de gând sub nicio formă să se mute în Capitală.

„Nu vreau să mă mut în București, eu stau în Tulcea, e mai liniște, iar cheltuielile sunt mai mici. Aici am parte de profesori buni pe care în București poate i-aș găsi doar la școlile private, mă refer ca educație. Copiii sunt mai liniștiți, mai cu bun-simț. În plus, mi-e și cam teamă să mă mut în București, sunt tot felul de tentații. Dar și sora mea are cinci copilași. Am trecut pe la ea recent, locuiește la casă. Vă dați seama ce a fost acolo, toți cei zece copii urcau și coborau scările, se zguduia tavanul”, a declarat artista.

„Nu am bonă, la al cincilea copil am avut până la un an”

Nu a vrut să angajeze o bonă și a preferat să se ocupe singură de copii. Raluca are noroc și cu soțul ei, care o ajută foarte mult.

„Când ai 5 copii, totul vine treptat, nu deodată. Te înveți să nu dormi atât de mult, să stai în picioare. E o bucurie foarte mare să fie casa plină. Important este ca ei să fie uniți. Eu cu soțul facem totul împreună. Nu am bonă, la al cincilea copil am avut până la un an, venea cineva și gătea. Nu m-aș simți eu bine să am mereu bonă. Îmi place să gătesc, e mai greu, da, ca mamă, în primul an, când stai în brațe cu bebelușul. Atunci simți nevoia de cineva, dar, după ce îți eliberezi mâinile, dacă ești muncitoare, te poți descurca și doar cu soțul. De pildă, astăzi fac curățenie și mâncare, iar soțul meu este acum cu copiii în parc. Mamă ești și cu un copil și cu cinci. Important este să fii o mamă dedicată”, a mai spus Raluca ex-Angels.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unei românce care lucrează în Norvegia. Ce salariu are acum Ștefania. Bucureșteanca s-a angajat la un hotel

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro "Tot satul i-a plâns. E un gol care rămâne până îi astupă pământul". Familia din Alba care şi-a găsit sfâşitul pe Valea Oltului, condusă pe ultimul drum

HOROSCOP Horoscop 26 august 2022. Scorpionii a fi de dorit să fie mai atenți la măsură în reacții, replici și decizii luate pe moment

Știrileprotv.ro Primele declarații ale lui Dani Mocanu după decizia judecătorilor: 'Mii de mulțumiri instanței că a judecat correct'

FANATIK.RO CFR, o afacere de familie. Aproape jumătate dintre directori au soțiile angajate la compania de stat. Explicațiile conducerii: ”Rudele au prioritate”

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”