Noile propuneri de pace sunt discutate în prezent între Washington și Kiev și vor fi prezentate apoi Moscovei. Această dezvăluire vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește să efectueze o vizită la Washington, unde va fi primit marți, 28 iulie, de omologul său american Donald Trump.

Zelenski, așteptat la Washington după discuția purtată cu emisarii Witkoff și Kushner

Sursele citate de Reuters au reamintit că Ucraina a propus deja un „armistițiu pe cer”, dar liderul autocrat rus Vladimir Putin l-a refuzat și a recunoscut public acest lucru.

Cu toate acestea, unii oficiali occidentali cred că regimul de la Moscova ar putea fi acum receptiv la această propunere având în vedere daunele tot mai mari suferite de economia rusă pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și instalațiilor logistice din Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze informația, menționând că nu este clar „cât de fiabilă este această veste și cine se află în spatele ei”.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski i-a sunat pe emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta posibilitatea reluării negocierilor cu Rusia, care au stagnat începând din luna februarie.

Vladimir Putin refuză pacea

Pe 22 iulie, surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că Putin nu intenționează să discute cu Ucraina până când nu i se va oferi regiunea Donețk în întregime și nu are de gând să retragă trupele ruse din zonele ocupate în regiunile ucrainene Sumî și Harkov, pe care le imaginează o posibilă zonă tampon.

Sursele respective susțin că Putin a luat această decizie pe motiv că „acordurile informale” convenite cu Trump la summitul din Alaska nu mai sunt valabile. Administrația Trump a negat existența vreunor „acorduri informale”, așa cum pretinde regimul de la Moscova.

Pe 23 iulie, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, după o întâlnire cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, că un acord pentru a pune capăt agresiunii militare împotriva Ucrainei ar necesita „idei noi”, deoarece opțiunile discutate în Alaska „au eșuat”. El a explicat că aceste opțiuni erau „inacceptabile” pentru Kiev înainte, iar acum sunt „și mai inacceptabile”.

În replică, Lavrov l-a acuzat pe Trump de „comportament nebărbătesc”, iar Kremlinul s-a pronunțat împotriva „optimismului excesiv” cu privire la o soluționare pașnică a războiului din Ucraina. „Nu are rost să vorbim despre nicio nouă dinamică (diplomatică – n.r.) în acest moment”, a comentat Peskov.

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