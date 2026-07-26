Un videoclip viral pe TikTok a precedat tragedia

Cu doar 12 zile înainte de tragedie, Gilson a postat pe TikTok un videoclip în care, folosind o tendință populară de pe platformă, făcea aluzie la acuzațiile de pedofilie care îl vizau pe soțul ei. „Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris ea în descrierea videoclipului, adăugând hashtag-uri precum „#plottwist” și „#documentar”.

Gilson, care avea peste 30.000 de urmăritori pe TikTok, a făcut postarea la o lună după ce obținuse un ordin de protecție împotriva lui Duffey, în urma unei acuzații de molestare a unei minore. Potrivit poliției, incidentul ar fi avut loc pe 9 iunie, când o fată și tatăl ei au raportat că Duffey, antrenor al echipei de baschet a fetei, ar fi avut un comportament nepotrivit în timpul unui eveniment sportiv organizat la o școală elementară.

Pe 10 iunie 2026, Gilson a obținut un ordin de restricție împotriva lui Duffey, care îi interzicea acestuia să se apropie la mai puțin de 100 de metri de ea sau de locuința sa, conform instanței din comitatul Tulsa. În paralel, cazul de molestare a fost trimis de poliție către biroul unui procuror federal, având în vedere statutul lui Duffey ca membru al tribului Osage și locul desfășurării incidentului pe teritoriu tribal. Poliția din Owasso a anunțat că nu mai avea jurisdicție în acest caz.

Fiul victimei a alertat autoritățile după împușcături

Pe 23 iulie, la ora 23.16, poliția din orașul Collinsville a fost alertată de un apel la 911, în care operatorii au auzit o femeie țipând, urmată de un zgomot asemănător unei împușcături. Ulterior, un băiat a sunat la 911 din casa unui vecin, declarând că tatăl său vitreg i-a împușcat mama. Polițiștii sosiți la fața locului i-au găsit pe Sara Gilson și Jeremiah Duffey decedați, amândoi având răni prin împușcare în zona capului.

Ancheta este în desfășurare, dar autoritățile suspectează că este vorba despre un caz de crimă urmată de sinucidere. Fiul lui Gilson, care a fost martor la eveniment, a fost luat în custodie și ulterior încredințat unui alt membru al familiei, care nu avea legătură cu incidentul.

Sara Gilson lasă în urmă doi copii, un fiu și o fiică. Familia și prietenii o descriu drept o mamă devotată, care făcea totul pentru binele copiilor ei. „Sara a fost o mamă incredibilă. Copiii ei erau centrul lumii ei și tot ce făcea era pentru ei”, se arată într-o campanie de strângere de fonduri inițiată pentru sprijinirea copiilor. „Îi iubea enorm, muncea din greu pentru a-i întreține și visa să le ofere cea mai bună viață posibilă.”







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