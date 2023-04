Andreea Esca are o carieră de invidiat. E jurnalist de peste 20 de ani, prezintă știrile la Pro TV și de-a lungul carierei sale a făcut interviuri cu personalități recunoscute la nivel internațional, cum ar fi Papa Francisc, Regele Charles, cântăreți renumiți precum Robbie Williams și mulți alții. Pe plan personal, ea e căsătorită cu Alexandre Eram, alături de care are doi copii.

Invitată în podcastul prezentatoarei Oana Andoni, Andreea Esca a recunoscut: „Sunt mândră de mine cu ce am putut să fac cu viața mea până la vârsta asta. Pur și simplu! Din toate punctele de vedere!”.

Și a continuat: „Nu am sentimentul că am făcut compromisuri mari, că sigur fiecare face mici compromisuri. Dar nu lucruri care să mă doară sau de care să mă rușinez sau să nu pot să trec. Cred că am făcut tot ce am putut mai bine cu ce mi-a dat Dumnezeu”, a mai spus ea.

„Dacă poți să dansezi în fața unui public fără să bei și fără să iei droguri înseamnă că ești bine cu tine”

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a povestit prin ce situație a trecut la o petrecere, așa a și explicat cât de bine se simte în pielea ei. Cântărețul Deliric a fost de față. „Era cineva care spunea că dacă poți să dansezi în fața unui public fără să bei și fără să iei droguri înseamnă că ești bine cu tine. Eu sunt! Eu chiar sunt asta!

Îmi aduc aminte că am fost la o petrecere acum, de curând, și Deliric era lângă mine și a venit cineva care voia să mă servească cu o băutură alcoolică și eu dansam ca nebuna. Și el a zis: «Nu, nu! Ea este fata aia care are o boală foarte rară, adică ea se simte bine fără să consume nimic»”, a povestit Andreea Esca.

Probabil că mă simt bine cu mine! Am și vise neîmplinite, dar nu pot să le spun, dar apoi dacă nu se împlinesc. În fiecare zi mai am câte un vis. Chiar și asta mi se pare bine că mi se întâmplă!”, a adăugat prezentatoarea.

„Văd oameni de vârsta mea și mai tineri resemnați! Ce să facem? Așteptăm să murim?”

În continuare, Andreea Esca a adăugat că acum e foarte activă, are multe proiecte, multe gânduri și nu îi înțelege pe oamenii care, ajunsi la o vârstă, se resemnează. „Văd foarte mulți oameni de vârsta mea și mai tineri decât mine care parcă sunt cumva resemnați, nu știu dacă cumva resemnați, dar cumva: «Gata, am făcut asta, am copiii mari, sunt la casa lor. Și acum ce să facem? Așteptăm să murim?»

Cred că tot timpul trebuie să îți dorești ceva, să faci ceva. (…) Cred că asta e un antrenament în a fi fericit. E și un antrenament în a fi trist. În toate. Dacă intri într-o din asta în care tot timpul te vaiți, tot timpul…eu nu spun că nu există probleme, există un milion de probleme, dar așa cum există un milion de probleme, există și un milion de feluri în care poți să te simți bine. Și mai cred ceva! Cred că felul în care simți despre ceilalți te ajută pe tine, atragi lucrurile alea”, a mai declarat ea în podcastul Oanei Andoni, colega ei de la Pro TV.

