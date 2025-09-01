„Nu sunt super om. Mi-am organizat programul astfel încât să le pot face pe toate. E și cumințel copilul, nu am ce să zic, dar mi-am organizat programul astfel încât să nu simt că lipsesc în niciuna dintre aceste instanțe. 

La copil, acolo era cea mai sensibilă treabă, nu vreau să simt că lipsesc din viața lui Sasha. Mi-am programat majoritatea evenimentelor în week-end. Copilul îl trimit la părinții mei, la țară, acolo se joacă fericit. Și în timpul săptămânii la fel, atunci când nu există zile de filmare. Acestea sunt însă puse pe niște perioade, în zilele de filmare după ora 17 sunt cu copilul acasă”, a dezvăluit Theo Rose pentru Click.  

horia brenciu theo rose vocea romaniei sezonul 13 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

În privința vieții de mamă, Theo nu se plânge și asta pentru că fiul ei este cuminte. Vedeta a recunoscut că nu i-a fost greu deloc de când Sasha a venit pe lume și asta pentru cp a avut ajutor din partea familiei.

„Nu pot să mă plâng. Am atâta ajutor că nu pot să spun care a fost cea mai grea perioadă. A fost bine, a fost ușor vreau să cred. A fost greu pentru mine pentru că mi-am făcut singură viața grea, acceptând toate aceste lucruri extra vieții de familie.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Dar, este cariera mea și iubesc la fel de mult ce fac. Îmi place foarte mult să urc pe scenă să cânt, îmi place foarte mult și la „Vocea României”. 

Un copil nu te împiedică în carieră, e un motiv în plus să ajungi acasă fericit că te așteaptă cineva care e fericit să te vadă! Câteodată, am o mutră atât de acră încât am impresia că stric ziua omului! Dar cu copilul nu am cum, nu pot să ajung acasă la copil supărată!”, a mai spune Theo Rose.

De asemenea, Theo recunoaște că soțul ei, Anghel damian se implică total în creșterea băiețelului său.

„Am foarte mare noroc că este genul de tătic implicat, știe să fie acolo lângă mine, lângă copil. E acolo la toate nevoile lui, la cele mai importante momente. Are activitățile lui zilnice cu copilul, chiar mi se pare că sunt cam norocoasă!”, a încheiat jurata de la Vocea României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.RO
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Ministerul Economiei verifică agenția Cocktail Holidays, după problemele apărute cu turiștii români din străinătate
Știri România 16:56
Ministerul Economiei verifică agenția Cocktail Holidays, după problemele apărute cu turiștii români din străinătate
Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Știri România 14:49
Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Copiii Andreei Esca au crescut sub ochii noștri. Cum arătau Alexia și Aris Eram, foști concurenți la America Express, când erau de-o șchioapă
TVMania.ro
Copiii Andreei Esca au crescut sub ochii noștri. Cum arătau Alexia și Aris Eram, foști concurenți la America Express, când erau de-o șchioapă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Mediafax.ro
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Politică 14:17
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Interviu
Politică 14:00
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile