În celebrul serial care s-a văzut și pe VOYO au apărut, printre alții, Carmen Tănase, George Mihăiță, Șerban Pavlu, Denis Hanganu și Bogdan Farcaș.

Într-un interviu pe care ni l-a acordat recent actorul Bogdan Farcaș, care îi dă viață lui Ciomag atât în Clanul, cât și în Tătuțu’, serial care este difuzat în prezent pe VOYO și în care acțiunea se întâmplă înainte de Clanul, ne-a vorbit despre relația pe care o are în viața reală cu George Mihăiță, dar și cum a fost să lucreze alături de acesta.

Sunt buni prieteni

„A fost teribil. Eu, de când eram mic, știam de Reconstituirea, filmul lui Lucian Pintilie. Și îl consider în top 5 filme importante românești făcute vreodată. Pentru mine, George Mihăiță era un idol. Nu-mi venea să cred, când mă uitam la Reconstituirea, cât de natural poate să fie un actor. Reprezenta un nou fel de a juca. Și m-am trezit cu el față în față în Clanul. Prima jumătate de sezon am avut emoții. Apoi dumnealui m-a luat cu «Ce faci, copile?» și am stabilit o relație foarte frumoasă.

Consider că suntem prieteni în viața reală, în ciuda faptului că mă fugărește să mă omoare constant în serial. Dumnezeule mare, e o experiență magică să lucrezi cu George Mihăiță. Să lucrezi în general cu un om pe care l-ai văzut de când erai mic și să ți se arate în viața asta, să puteți participa împreună la un proiect de o creativitate nebună”, a spus Bogdan Farcaș.

Recomandări Culise și scenarii privind un candidat comun al partidelor proeuropene pentru prezidențiale

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Implicat în acest final de an în proiectul „Hurlyburly”, o piesă de teatru care a avut premiera pe 24 noiembrie și care se joacă din nou pe 16 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Luceafărul, Bogdan Farcaș ne-a dezvăluit și care a fost cel mai important nume alături de care a jucat vreodată.

A jucat alături de Shia LaBeouf

„E foarte greu de răspuns la întrebarea asta. Pentru simplul motiv că, în ciuda vizibilității sau a vizibilității mai mici, foarte mulți actori sunt extraordinari. Am cunoscut actori pe care oamenii nu-i știu, de un talent ieșit din comun. Și de la fiecare am avut ceva de învățat.

Probabil că cel mai important nume alături de care am apărut a fost Shia LaBeouf, în filmul «Charlie Countryman». El era atunci în vogă, terminase toată seria Transformers, era pe prima pagină a oricărui ziar global. Și e un actor absolut extraordinar și nebun, în paralel. Dar de o nebunie superbă. Și probabil el este, dacă se poate cuantifica treaba asta, cel mai sonor nume, la vremea respectivă, alături de care am fost onorat să joc. Și flatat”, a mai afirmat Ciomag din Clanul, în exclusivitate pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News