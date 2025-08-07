Cum se înțeleg Bogdan Vlădău și Gina Chirilă după divorț: „Sentiment de eșec”. Legătura pe care o au cei doi

Cei doi au preferat pe cât s-a putut să mențină discreția privind despărțirea, însă bărbatul s-a decis să spună cum se înțelege cu mama fetiței sale în prezent.

Invitat în emisiunea „Summer Star”, moderată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu la Antena Stars și AntenaPLAY, Bogdan Vlădău a vorbit despre retreat-urile pe care le organizează, oferind și câteva detalii despre divorțul prin care a trecut.

Bărbatul a explicat că, după despărțire, l-a încercat un sentiment de eșec, însă cea mai mare durere a venit din faptul că nu a mai putut să petreacă la fel de mult timp ca înainte alături de fiica sa, Katia.

„Cred că orice divorț aduce un sentiment pregnant de eșec. Cel puțin eu l-am avut! Mi-a fost foarte greu să mă gândesc că nu pot, oricât aș vrea eu, să mai petrec atât de mult timp cu fetița. Acest aspect m-a omorât cel mai tare într-o primă fază”, a povestit el.

Totuși, Bogdan Vlădău le-a spus gazdelor emisiunii că o prietenie poate exista între doi foști parteneri, dacă sunt trecute anumite etape după despărțire: „Da, cred în prietenia dintre parteneri după o relație lungă. Cu siguranță ea există, dacă cei doi își doresc să se întâmple acest lucru, dacă au vorbit tot ce aveau de vorbit, dacă au vindecat tot ce aveau de vindecat și dacă au iertat tot ce aveau de iertat”.

Nasrin Ameri a vrut să știe dacă Bogdan Vlădău consideră că a fost iertat și a iertat, în același timp, atunci când vine vorba despre fosta căsnicie pe care a avut-o alături de Gina Chirilă. La această întrebare, el a zis: „Eu cred că da”!

