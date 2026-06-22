Despre relația ei de cuplu, vedeta a vorbit întotdeauna deschis, însă mai puțin despre legătura pe care o are cu mama soțului ei, care este o prezență constantă în familia lor. Gabriela Cristea spune că apropierea dintre ele s-a construit natural, după ce a descoperit cât de deschisă și prietenoasă este mama soțului său.

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„Am avut norocul sau privilegiul, cum vrei tu să-i spui, să am o soacră mișto și super deșteaptă. Vreau să spun că-i mult mai înțeleaptă decât mine, adică… poate și pentru că experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase. Știi cum e, nu știi cum reacționează… Și când am văzut eu că ea e foarte deschisă și foarte mișto…”, a declarat Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.

„Dar bine, știi care-i avantajul? Soacra mea are și fată. Nu e mamă doar de băiat, știi? Și atunci își dorește ca fiica ei să fie bine și atunci știe că e bine să trateze și ea la rândul ei… Și mai e un lucru. Femeia este atât de deșteaptă încât a zis așa: «Dacă copilul meu e fericit, și eu sunt fericită. Ce-l face pe el fericit mă face și pe mine fericită»”, a mai spus prezentatoarea TV.

„Și cred că ăsta este un secret pe care ar trebui să-l învețe toate mamele, indiferent că sunt mame de fete sau de băieți. O femeie inteligentă, asta-ți spun, că n-ar trebui”, a mai adăugat Gabriela Cristea.

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