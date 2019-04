Oana Zăvoranu şi tatăl lui Alex au o relaţie foarte frumoasă, la fel cum Oana Zăvoranu avea şi cu mama lui Alex, care a încetat din viaţă.

„Cum te înţelegi cu părinţii lui Alex. Sunt mândri că au o noră ca tine?”, a întrebat un fan. „Mama lui Alex a murit, dar era cea mai bună soacră posibilă, o femeie minunată. Acum suntem zilnic cu tatăl lui Alex, care mă iubeşte ca pe fata pe care nu a avut-o. Este foarte mândru de mine şi îl iubesc tare mult”, a răspuns Oana Zăvoranu.

Mama lui Alex Ashraf avea doar 47 de ani și suferea de cancer. „Unul din motivele pentru care am deschis clinica medicală, o spun în premieră, a fost decesul soacrei mele, a murit la numai 47 de ani, a murit de cancer. Da, mama lui Alex. O femeie minunată. Nu am spus, nu a ştiut nimeni. Nu am vrut să întristăm pe nimeni”, a povestit Oana Zăvoranu în 2017, la „Xtra Night Show”.

