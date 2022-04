În urmă cu câteva luni, Roxana Vancea a devenit mamă pentru prima dată și este foarte fericită. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a experimentat rolul de mamă înainte să rămână însărcinată, pentru că l-a avut în grijă pe Milan, fiul lui Dragoș dintr-o altă relație.

Cu fosta iubită a soțului ei, Roxana Vancea are o relație destul de bună, iar cele două vorbesc atunci când vine vorba de copil. Fiul lui Dragoș o strigă pe soția tatălui său „mami”, lucru de care mama copilului nu a fost deranjată.

„Nu avem de împărțit decât copilul. Avem o relație normală, ne scriem/sunăm să știm ce face Milan și atât. E perfect normal să știe ce face Milan când e la noi și invers. Nu e niciun război între noi, dacă asta macină pe cineva”, a spus Roxana Vancea.

Fosta asistentă TV nu face diferențe între cei doi copii, astfel că se comportă ca o mamă adevărată și cu Milan.

Roxana Vancea își va boteza băiețelul după Paște

Zian va fi creștinat după Paște, iar părinții săi se pregătesc de acest eveniment important din viața lor. Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș, se pregătesc pentru botezul lui Zian, care va avea loc după Paște. Vedeta a decis să organizeze evenimentul în familie, fiind ceva restrâns.

„Nu am făcut încă pentru că a fost perioada cu colicii, acum a început postul Paștelui și urmează după post să-i facem și botezul. Nu vom face nimic special. Va fi doar familia. Am găsit o biserică aproape de noi. O să fim doar noi cu familia. Am spus că o să facem când o să fie nunta cu toți prietenii, dar la botez vreau să fie doar despre bebe. Nu are legătură cu pandemia”, spunea Roxana Vancea recent la Antena Stars.

