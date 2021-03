Cum se intră în casa lui Răzvan Fodor în perioada pandemiei. Artistul își sărbătorește în acest weekend fetița. „La mine, în bula mea, am niște reguli”

„Nașii noștri au avut Covid de Sărbători, sâmbătă trec pe la noi să sărbătorim fetița. La mine, în bula mea, am niște reguli. Suntem unii care ne-am și vaccinat.

Eu, maică-mea, urmează nevastă-mea. Îi pun să facă testul rapid și după ne vedem. Cei care au avut Covid scapă de test. De la începutul anului am organizat câteva întrevederi așa”, a declarat solistul, la Xtra Night Show, la Antena Stars.

Solistul este foarte speriat de virusul Covid, el suferind de astm bronșic o afecțiune care îl clasează în grupa de risc.

„Am învățat să țin astmul sub control. Sunt foarte speriat cu Covidul. Eu am trecut de două ori pe lângă moarte, am rămas fără aer, am simțit că gata, de acolo nu mai plec”, a mai spus prezentatorul de la Burlacul.

