Recent, Diana Matei s-a întors din vacanța din Mexic, acolo unde s-a bucurat din plin de soare și de plajă. Pe rețelele de socializare, ea a postat mai multe fotografii în costum de baie, care au fost apreciate de fanii săi. Artista are 57 de kilograme și mărturisește că dintotdeauna a ținut diete pentru a se menține.

„Am fost un copil robust de mică și lupta mea cu greutatea a fost dintotdeauna. De când mă știu am tot ținut diete, regimuri, fel de fel de chestii, unele controlate, altele mai puțin controlate, fluctuații de greutate. Cumva, după multe regimuri și multe decizii prost luate, am ajuns la concluzia că singura variantă ca să îți menții greutatea înseamnă o alimentație corectă, pe termen lung, un mod de viață foarte sănătos.

Fac mișcare, fac sport, am o viață oricum ocupată. Sunt mămică fulltime, sunt soție, sunt artist și programul meu este extrem de încărcat. Încerc să îmi organizez programul de masă, încerc să îmi organizez programul prin care mă bucur și eu de un răsfăț, de o împachetare, de un tratament anticelulitic, programul cu sala. Încerc să merg la sală de 3 ori pe săptămână, uneori reușesc, alteori nu reușesc, depinde, nu e neapărat o constantă extraordinar de mare în treaba asta, dar am încercat să îmi fac o rutină și să compensez în perioadele mai puțin aglomerate, să compensez ce nu am făcut în perioadele în care am fost absentă la sală. Îmi place să îmi fac măști naturale și fel de fel de mici răsfățuri”, a declarat Diana Matei pentru Click!.

Deși este foarte atentă la alimentație, Diana Matei a recunoscut că uneori nu își refuză plăcerile culinare. Ea are grijă să combine alimentele astfel încât să nu se îngrașe.

„O dată la 3 luni, mănânc niște cartofi prăjiți, dar nu într-o cantitate foarte mare. Gust din orice, nu cred în eliminarea completă a unor alimente, deci sunt gurmandă, sunt pofticioasă. Îmi place să mănânc cartofi prăjiți, îmi place să mănânc brânzeturi, sunt înnebunită după lactate, îmi plac dulciurile, astea care sunt foarte calorice, îmi plac foarte mult doar că întotdeauna găsesc o variantă. Îmi place să gătesc tradițional, îmi plac mâncărurile românești, îmi plac pastele, mâncărurile italienești, am încercat să găsesc o variantă să combin mâncare sănătoasă. Întotdeauna dacă mănânc carne, să pun salată lângă, la fel și brânzeturile, le consum cu ceva verde lângă, un dulce îl mănânc la 2-3 ore distanță de o masă principală.

Încerc să mănânc fruct, să înlocuiesc dulcele cu fruct și după ora 7 seara să nu prea mai mănânc. Dacă se poate, să nu mănânc deloc, alcool nu prea consum, uneori un pahar de prosecco sau un pahar de vin sau când ies în oraș. Și alcoolul îngrașă, dar eu nu am această problemă”, a mai spus artista.

„Cred că la un moment dat voi apela și eu la botox sau la acid hialuronic”

Diana Matei nu ar spune nu intervențiilor estetice atunci când va simți nevoia de o schimbare. Artista, în vârstă de 40 de ani, este de acord cu aceste proceduri însă să fie făcute cu măsură.

„Nu aș putea să spun că sunt cu vehemență împotriva operațiilor estetice, pentru că eu cred că după o anumită vârstă, o femeie care ține foarte mult la felul cum arată, trebuie să aibă grijă de ea. Și, dacă există fel de fel de artificii pe care le poți folosi să îmbunătățească aspectul tău, o poți face. Ideea este să fie totul controlat, de bun simt și să nu existe modificări atât de mari încât să te schimbe total. Cred că la un moment dat voi apela și eu la botox sau la acid hialuronic, cine știe, încă nu este cazul la mine. Eu am început să îmi fac mezoterapie, pe bază de vitamine, care cumva înlocuiesc crema de față, pentru că make-up-ul pus destul de des deshidratează tenul și atunci ai nevoie întotdeauna de adjuvant.

Nu știu în ce sens și cum și de ce voi avea nevoie, cert este că mie mi-e foarte greu să mă obișnuiesc cu modificări. Nu știu dacă îmi va fi ușor să o fac, dar probabil că la un moment dat o să trebuiască și o să apelez la așa ceva, trebuie făcut cu măsură și bun simt”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

