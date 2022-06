„Nu știu cum o să pară ceea ce spun acum, dar să știi că nu am făcut sport niciodată în viața mea. O să mă apuc. Nici nu mizez pe tinerețe. Poate mizam pe tinerețe până la 30 de ani. Nu am o problemă cu vârsta, nici măcar nu o simt. Eu am rămas undeva pe la 25 de ani. Anul acesta fac 37, nu mă deranjează”, a povestit Iulia Pârlea.

De la femeile din familia ei a învățat să gătească Iulia Pârlea, face diferite preparate. Prezentatoarea spune că obișnuiește să mănânce mâncare gătită, dar are grijă la porții. „Am stat pe lângă mama și bunica prin bucătărie. Dar mai mult de la mama mea am învățat să gătesc. Îmi plăcea să stau în bucătărie când ea gătea.

Îmi iese foarte bine mâncarea românească. Fac tot felul de ciorbe și sarmale. Nimeni nu mă crede că fac sarmale. Le și mănânc, nu doar că le fac. Sunt norocoasă. Am o genă bună. Ar fi bine dacă aș mânca doar mâncare gătită, cea pe care o fac eu acasă, dar ideea e că mănânc și alte chestii mai puțin sănătoase”, a mai spus vedeta pentru Ego.ro.

Cine e Iulia Pârlea de la PRO TV

Iulia Pârlea e noua prezentatoare a rubricii Vremea, de la PRO TV. Cu o experiență de 14 ani în televiziune și 6 în radio, Iulia Pârlea s-a alăturat echipei PRO TV, iar pe 21 martie a prezentat pentru prima oară rubrica Vremea.

Pe plan personal, în anul 2016, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau cel mai nou cuplu din showbizul românesc. După trei ani, relația lor a ajuns la final, astfel că fiecare a luat-o pe drumul său. Băiatul lui Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Cristina Ich, de care s-a îndrăgostit și cu care a făcut și un copil. Iulia Pârlea s-a iubit și cu Iulian Moga, fratele lui Marius Moga.

