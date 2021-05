Cum se menține în formă Minodora după ce a slăbit 40 de kilograme. „Mănânc de toate”

În urmă cu doi ani, în 2019, Minodora cântărea 100 de kilograme. Acum, în 2021, după o operație de micșorare a stomacului și un stil de viață echilibrat, artista cântărește 60 de kilograme.

Aceasta a declarat că mănâncă de toate, dar în cantități mici și face și sport. Nu se ferește să consume carne sau ouă.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate”, a spus Minodora la Antena 1.

„Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Am fost foarte, foarte aproape, grăsimea nu aduce nimic bun niciodată, acum am scăpat, mai iau vitamine.”, a mai povestit Minodora la „Acces Direct”.

Minodora precizează că dacă ar continua să mânânce mult, fără să aibă o dietă echilibrată și fără să facă sport, kilogramele ar reveni la loc, iar operația ar fi complet inutilă, scrie spynews.ro.

„Operația de tăiere de stomac nu îți taie pofta de mâncare, doar că nu mai poți mânca o perioadă la fel de mult, după care dacă tot mănânci stomacul se mărește din nou”, a mai dezvăluit cântăreața despre transformarea fizică prin care a trecut.

