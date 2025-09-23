Kim Kardashian, celebra vedetă de reality show, și-a dezvăluit recent secretele care o mențin în formă la 44 de ani. Într-un interviu acordat revistei Vogue, publicat luni, ea a oferit detalii despre rutina sa zilnică de exerciții, care durează o oră și jumătate și se concentrează în principal pe antrenamentul cu greutăți.

Kim Kardashian a declarat: „Sunt o mare practicantă a ridicării de greutăți, așa că fac multe exerciții cu greutăți”. Ea a adăugat că a fost nevoită să-și ajusteze antrenamentele din cauza unor probleme de spate, dar continuă să se concentreze pe tonifierea părții inferioare a corpului.

Rutina de fitness a lui Kim Kardashian

Kim Kardashian își structurează antrenamentele în funcție de grupele musculare, concentrându-se pe o anumită parte a corpului în fiecare zi. Ea combină exercițiile cu greutăți cu stretching și puțin cardio. De asemenea, include pilates în programul său săptămânal, considerându-l esențial pentru sănătatea spatelui său. „Fac o oră și jumătate pe zi, cu greutăți și stretching, și puțin cardio”, a explicat ea pentru Vogue.

„Îmi place pilates … Simt că atunci când nu includ pilates cel puțin o dată pe săptămână, pot simți asta în spatele meu”. Deși se antrenează dimineața, Kim Kardashian recunoaște că este ușor de distras. Ea verifică adesea telefonul în timpul antrenamentului și răspunde mesajelor, ceea ce probabil îl frustrează pe antrenorul ei.

În ceea ce privește muzica, preferă să se antreneze pe melodiile lui Justin Bieber.

Ce nu-i place lui Kim Kardashian

Interesant este că vedeta nu este fan al antrenamentelor de dans sau yoga. Referindu-se la experiența sa cu yoga, ea a spus: „Am făcut-o o dată și am adormit. Doar cu atmosfera, și te întinzi și închizi ochii. Pot adormi oriunde, așa că dacă mă pui în poziția de a adormi, o voi face”.

Kim Kardashian promovează în prezent noua sa colecție NikeSkims, realizată în parteneriat cu Nike, care va fi lansată pe 26 septembrie. Ea a împărtășit un video pe Instagram în care apare alături de atlete celebre precum Serena Williams, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles și Chloe Kim, toate purtând piese din noua colecție.

În încheiere, Kim a subliniat importanța exercițiilor fizice în viața sa, spunând pentru Vogue: „Îmi place să mă antrenez – este terapia mea”.

