„Mănânc destul de puțin, regula este să mănânc atunci când îmi este foame și cât trebuie. Nu exagerez niciodată, operația de gastric sleeve pe care am suferit-o nici nu mi-ar permite acest lucru. Încerc să nu mă duc la extreme. De exemplu, eu hamburgerul nu îl mănânc cu sos și chiflă, mănânc doar carnea din interior.

Bineînțeles că există alimente pe care nu le consum, mai ales alimente care nu îmi plac. Eu, de exemplu, nu mănânc cozonac pentru că nu îmi place“, a explicat prezentatoarea.

Totodată, în același interviu, Teo Trandafir și-a dezvăluit secretele în ceea ce privește rutina ei de îngrijire. Prezentatoarea are 54 de ani. „Am un ritual zilnic care include duș, spălat pe cap și utilizarea cremei hidratante. Nu fac ceva în mod deosebit, dar merg la dermatolog periodic. În ceea ce privește trucurile de frumusețe nu sunt în măsură să dau sfaturi, pentru că depinde de ceea ce îmi recomandă dermatologul și de sfaturile pe care mi le dă în funcție de nevoile tenului meu.

Le-aș recomanda să meargă la un specialist. Dar ce le-aș recomanda cu toată inima este să fie atente la timpii de odihnă și la hidratare, să nu consume multă sare pentru că se va vedea acest lucru, să nu exagereze cu fumatul și cu lucruri care se văd, ca efecte, pe pielea noastră”, a transmis pentru unica.ro vedeta, care nu mai are emisiune la Kanal D de luni până vineri, ci în weekend.

Din 27 august 2022, Teo Trandafir își dă întâlnire cu publicul în fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 10:00, cu emisiunea „Teo Show” cu o nouă formulă de conţinut, o combinaţie puternică de informaţie utilă, comentariu pertinent, interviuri relevante cu personalităţi din diverse domenii de activitate, precum şi o doză importantă de entertainment. Cu înțelegerea corectă a realităţii, perspectiva unică, dar şi umorul care o caracterizează, Teo face lumină într-o serie de aspecte ale vieţii de zi cu zi, în acelasi timp intrând în casele oamenilor cu voie bună şi inspirându-i pe cei din faţa micilor ecrane să îşi trăiască viaţa frumos, în mijlocul prietenilor, familiei.

Vedeta a adus în emisiunile ei de-a lungul anilor diferite celebrități din diferite domenii. Actori, prezentatoare, cântăreți, sportivi, jurnaliști, toți și-au găsit locul în show-urile ei. A avut invitați și maneliști, care și-au spus poveștile de viață. „Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu. Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau «big time», audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală. Tot ce face audiență uriașă pe un post de televiziune comercial decent, care se respectă, este permis!

Asta se cere și îți dai seama imediat după audiențele de a doua zi de dimineață, de la 8.30. Există, bineînțeles, niște limite, pentru că de aia există CNA. Tu nu îți poți permite orice la televizor. Mergi până într-o limită, după care te gândești și la propria conștiință, te gândești și la cei care te privesc și la inteligențele lor și la părerea pe care și-o vor forma în legătură cu tine. Și în funcție de toți factorii ăștia, iei o decizie!”, a declarat Teo Trandafir pentru cancan.ro.

