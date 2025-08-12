Porumb copt cu două sosuri:

2 porumbi

40 g maioneză

20 g smântână

2-3 căței usturoi

50 g parmezan

20 ml zeamă de lămâie

40 g iaurt grecesc

10 g boia afumată

5 g fulgi chilli

Sare

Piper

Ulei de măsline

Mod de preparare

​ Se pregătesc sosurile. Primul este format din smântână, 10 ml zeamă de lămâie, maioneză, parmezan ras, usturoi, ulei de măsline, sare, piper. În tot acest timp, porumbul se condimentează cu sare și se lasă la copt.

Cel de-al doilea sos este format din maioneză, iaurt grecesc, fulgi de chilli, 10 ml zeamă de lămâie, boia afumată, sare, piper și ulei de măsline. Porumbul copt se servește alături de cele două sosuri.

Horia Manea are 39 de ani, locuiește în Domnești, județul Ilfov și este chef patiser. Tânărul a absolvit facultatea de teatru, dar nu a simțit să continue pe acel drum, astfel că în 3 luni de zile a făcut un împrumut și a deschis o pizzerie.

Vreme de 14 ani, aceasta a devenit o afacere de familie, unde mama sa era casier, tatăl se ocupa cu livrările și el obișnuia să pregătească pizza. Din cauza pandemiei, Horia Manea a fost nevoit să închidă afacerea, în urma căreia a pierdut totul. A fost nevoit să o ia de la zero, s-a angajat la un restaurant și a lucrat pentru altcineva pentru o vreme.

În prezent, acesta se ocupă de o cofetărie, în amintirea bunicii sale, care i-a lăsat un caiet cu mai multe rețete de prăjituri. A povestit că a fost foarte atașat de ea și a trecut foarte greu peste momentul în care a pierdut-o.

