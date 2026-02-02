Andra gătește pentru familia ei

Printre preferatele Andrei se numără prăjitura „Durere”, un preparat tradițional ardelenesc pe care l-a învățat de la mama ei și pe care îl consideră „cea mai bună prăjitură”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Este cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o. Este un pic complicat de făcut”, spunea Andra, în urmă cu ceva timp. Iată mai jos rețeta prezentată pas cu pas.

Ingrediente prăjitură „Durere”

Blat:

– 10 albușuri

– 300 g zahăr tos

– 300 g nucă prăjită și măcinată

– 4 linguri rase de făină

Cremă:

– 10 gălbenușuri

– 300 g zahăr

– 2 linguri făină

– 100 ml lapte

– 2 pachete unt

Glazură:

– 250 g zahăr

– 200 g nuci bucăți

Mod de preparare:

„Se prepară blatul din ingredientele menționate și se coc patru foi, pe dosul unei tăvi bine unsă cu grăsime (unt, ulei sau untură, după preferință). Crema se face separat, într-un vas, în bain-marie. Gălbenușurile se amestecă cu zahărul, făina și laptele călduț până se obține o compoziție omogenă. După ce se răcește, se adaugă cele două pachete de unt.

Pentru glazură, zahărul se caramelizează și se încorporează nucile. Se toarnă apoi, cât este fierbinte, pe un fund de lemn și se lasă la răcit. Când se întărește, se zdrobește cu un ciocan de bătut șnițele.

Asamblarea se face astfel: crema se întinde între foi, în straturi, iar ultima foaie se unge cu un strat mai subțire de cremă. Glazura se împrăștie deasupra ultimei foi. Poftă bună!”, a mărturisit Andra.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE