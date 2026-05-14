Imagini spectaculoase publicate de DRDP Brașov

Pe carosabil au fost găsite și numeroase stânci aduse de avalanșe, de pe versanți, a mai transmis subunitatea CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) responsabilă de gestionarea, întreținerea și modernizarea drumurilor naționale și autostrăzilor din centrul țării.

Reprezentanții DRDP Brașov au dat publicității imagini video cu intervențiile utilajelor pentru deszăpezirea Transfăgărășanului.

„Cu toate că intervenția pentru curățarea zăpezii de pe carosabil a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condițiilor meteo nefavorabile, utilajele lucrează ori de câte ori este posibil și sigur pentru personal”, potrivit sursei citate.

Transfăgărășanul, cunoscut oficial sub denumirea de drumul național DN7C, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din România. El este adesea catalogat drept unul dintre cele mai frumoase trasee montane din lume. Această șosea strategică traversează Munții Făgăraș și realizează legătura istorică între regiunile Transilvania și Muntenia.

Drumul se întinde pe o distanță de aproximativ 151 de kilometri, pornind din localitatea Bascov de lângă Pitești și terminându-se la intersecția cu drumul spre Sibiu și Brașov.

Punctul de maximă altitudine este atins la Bâlea Lac, unde șoseaua urcă până la 2.042 de metri, fiind depășită în înălțime doar de Transalpina. În acest punct, drumul traversează muntele prin cel mai lung tunel rutier din România, Tunelul Capra-Bâlea, care măsoară 887 de metri. Pe parcursul traseului, călătorii pot admira obiective precum Barajul și Lacul Vidraru, Cetatea Poenari, Cascada Capra și Lacul Bâlea.

Din cauza altitudinii ridicate și a ninsorilor abundente care pot bloca traseul chiar și în afara iernii, porțiunea cuprinsă între kilometrul 104 și kilometrul 130 este deschisă circulației rutiere doar în perioada verii și a toamnei, de regulă de la 1 iulie până la finalul lunii octombrie.

„Urcatul oilor la munte 2026” restricționează duminică traficul pe Transalpina

În ceea ce privește drumul național DN 67C – Transalpina, DRDP Craiova informează participanții la trafic că duminică, 17 mai, timp de mai multe ore, circulația rutieră va fi restricționată pe raza orașului Novaci, în județul Gorj. Traficul este blocat între orele 09:30 – 12:30, în vederea desfășurării evenimentului cultural „Urcatul oilor la munte 2026”.

Sectorul afectat este ​DN 67C, între km 12+200 – km 12+750. DRDP Craiova recomandă următoarea rută ocolitoare, în ambele sensuri: ​Strada Ocolului – Strada Dimitrie Brezulescu – Strada Eroilor.

​„Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită și indicațiile personalului desemnat pentru dirijarea circulației. Recomandăm planificarea călătoriilor luând în calcul aceste restricții și manifestarea unei prudențe sporite în zona orașului Novaci”, potrivit sursei citate.

Transalpina, identificată oficial ca drumul național DN67C, deține titlul de cea mai înaltă șosea din România, atingând în Pasul Urdele altitudinea de 2.145 de metri.