Competiția Survivor All Stars i-a adus lui Alex Delea o accidentare serioasă. Într-un moment fatidic, tânărul s-a luat la întrecere cu colegii de competiție și a suferit o accidentare gravă la nivelul genunchiului. Alex Delea se recuperează ușor, ușor și spune că accidentarea pe care a suferit-o l-a schimbat radical.

„După accidentare, m-am acomodat cu faptul că voi pleca acasă, dar nu neg faptul că a fost foarte greu să mă împac cu ideea asta.

Sezonul ăsta m-a schimbat foarte mult, accidentarea pe care am suferit-o la genunchi a fost un chin și am învățat să apreciez totul mult mai mult. Per total o nouă lecție de viață. Iar dacă ar fi să schimb ceva, evident aș schimba decizia de a alerga noaptea, sau cel puțin, aș face tot ce pot să evit accidentarea”, a declarat Alex Delea, potrivit click.ro.

Alex Delea a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicată. „Atunci când am primit telefonul, le-am sunat pe mama și pe mamaia. Sunt sigur că vă dați seama că de ele îmi era cel mai dor. De familie mi-era cel mai dor. Dar îmi lipsea și agitația de acasă, trebuie să fiu sincer.

Pe lângă accidentare, cred că lipsa mâncării a fost, și de această dată, extrem de dificilă. În sezonul ăsta, am fost foarte uniți toți. Iar ca să vedeți treaba asta, vorbim cu toții chiar și acum.Chiar am avut o conexiune frumoasă cu toată echipa și pot spune, fără să stau pe gânduri, că m-am înțeles bine cu toți.

Îmi doresc să am cât mai multe proiecte și să nu stau deloc liniștit. Gata, m-am liniștit, relaxat, după participarea la Survivor All Stars și sunt gata de treabă”, a mai spus Alex Delea.

