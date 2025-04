De ceva vreme Mariana Moculescu se confruntă cu o viroză, pe care a tratat-o cu câteva pastile de la farmacie. Simptomele s-au întețit de curând, a fost și la un pas de un atac de panică, astfel că a chemat ambulanța.

Ce simptome a avut Mariana Moculescu

„Simt o durere între coaste. Eu iau medicamente pentru depresie. Mi-a fost rău de la inimă, am simțit că cedează. Nu mai pot să mai lupt cu răceala. Am avut stări groaznice, dureri de cap, frisoane. De vreo săptămână sunt așa.

Nu am apelat la ambulanță, am cumpărat medicamente de la farmacie. Mi-am revenit cu piciorul. Mi-am cumpărat si pentru asta pastile, pentru dureri. Eu nu am card de sănătate ca să stau în spital”, a spus Mariana Moculescu la „Un show păcătos”.

Asistenta a tratat-o pe Mariana Moculescu acasă, însă apoi a decis să o ducă la spital cu ambulanța. „Este hipertensiva, viroză respiratorie, totul este în regula, mai putin tensiunea, o sa fie monitorizată pe tot drumul către spital. Pe emoții poate să fie, nu are treaba cu entorsa de la picior”, a explicat cadrul medical.

„Da, sunt pregătită, cu toate că, mai devreme, până să vină doamna doctor, am făcut un început de atac de panică, de asta i-am și chemat. Dacă i-am chemat e foarte grav. Eu nu chem pentru un lucru simplu, niciodată”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

Unde locuiește Mariana Moculescu

Nu doar cu probleme de sănătate se confruntă Mariana Moculescu, ci și cu probleme de ordin financiar. Nu are bani să plătească chiria și urmează să fie evacuată. 1.500 de euro avea restanță la proprietara apartamentului, însă între timp a reușit să plătească 500 de euro.

„Situația este confuză, trebuie să evacuez. Eu am ieșit din spital în noaptea aceea, am ieșit pe semnătură, am ieșit că nu îmi luasem calmantele cu mine, nu lăsasem mâncare la pisica… trebuia să stau trei nopți acolo Situația cu casă e complicată, am dat niște bani, am mai plătit, dar a mai rămas 1.000 de euro. Trebuie să găsesc un loc în care să stau. E greu cu banii, încă mai am datorii”, a mai spus Mariana Moculescu.

Înainte de Paște, proprietara era decisă să o execute silit. „Din punctul meu de vedere și-a găsit un moment foarte nefericit. Și foarte, foarte urât de a pune această problemă și de a-mi trimite notificare prin executori judecătoresc, chiar în preajma Sfintelor Sărbători Pascale.

Mi se pare un gest extraordinar de mojic. În afară de mojic, de păgân, să-mi trimiți mie executare și ordini de evacuare, chiar în preajma Sfintelor Sărbători. Dacă tot ai rezistat, să zic, ianuarie-februarie-martie, mai rezistai câteva zile. Să se termine Paștele și a doua zi trimiteai prin curier notificarea de evacuare.

Mă lăsai să-mi tignească și mie câtuși de puțin aceste sărbători. Că ți-am umplut sacul cu bani doi ani și patru luni.”, declara Mariana Moculescu pentru Fanatik.

