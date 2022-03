Adam, fiul Annei Lesko, are 8 ani și are o relație foarte bună cu mama lui. Artista s-a alăturat echipei de la „Vorbește lumea” și în fiecare marți și miercuri este prezentă în platou. Astăzi, vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu copilul său.

Anna Lesko a decis să se comporte cu fiul ei ca și cu un adult și să discute orice. „Nu putem să plângem. Trebuie să dai copilului tău siguranța asta și soluția. Așa fac și eu cu Adam. Dialogul la care îl invit este acela care se termină și cu o soluție”, a spus artista, relatează Fanatik.

După 8 ani de relație, în 2019, Anna Lesko s-a despărțit de Adrian, tatăl copilului ei. Copilul a acceptat situația și a înțeles imediat ce se petrece în familia lui, asta pentru că mama sa nu s-a ascuns niciodată de el. Tot astăzi, artista a povestit cum și-a anunțat fiul că nu mai formează un cuplu cu tatăl lui.

„Discuția aceasta a fost extraordinar de scurtă. A fost o discuție care nu a pus accent cu caracter dureros. I-am explicat «Iubirea vieții mele, tati și cu mami te iubim enorm și așa va fi pentru tot restul vieții. Noi adulții avem niște situații. Și de ce tu să participi la aceste situații? Ele se înmagazinează în subconștientul tău». E un copil care nu a suferit, nu suferă, nu pune întrebări”, a mărturisit Anna Lesko.

„Când am avut discuții ceva mai aprinse cu Adrian, am spus stop”

Vedeta a mărturisit că s-a despărțit de Adrian în momentul în care au început să apară neînțelegerile. Anna Lesko nu și-a dorit ca fiul ei să audă certurile părinților, astfel că soluția pe care ea a considerat-o bună a fost despărțirea.

„Când am avut discuții ceva mai aprinse cu Adrian, am spus stop, copilul nu trebuie să audă. E foarte important să nu implicați copiii, sunt coală albă.

Nu au voie să știe de problemele noastre. Nu e bine să afle chestiile astea acum. Lasă-l pe el să știe ce înseamnă dragoste, ce înseamnă trădare. Ține-l departe de conflict”, a adăugat Anna Lesko.

